Sırbistan ve Romanya’dan 850 bin turist bekleniyor

Türkiye’nin turizmde yükselen pazarları arasına giren Balkan ülkelerinden iyi haberler var. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Romanya’dan Antalya’ya gelen kişi sayısını, 260 binden 350 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan Uluslararası turizm fuarı TTR2023 ve Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan Uluslararası Turizm Fuarı’na katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yöneticileri, olumlu haberlerle döndü.

İlgili kurum yetkilileri, tur operatörleri, hava yolu şirketler ve seyahat acenteler yöneticileriyle yaptıkları görüşme ve fuar ziyaretçilerinden edindikleri izlenimlerini aktarırken iki ülkeden Türkiye’ye ilginin arttığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 19 milyon nüfuslu Romanya’nın Türkiye için büyük potansiyel oluşturduğunu belirterek, rezervasyon sayılarına bakıldığında Alanya’ya bu ülkeden gelecek olan turist sayısında önemli bir artış olduğunu iletti.

Dahaoğlu, Romanya’nın, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında 7. sırada olduğunu belirterek, bu yıl 350 bin turist almayı hedeflediklerini ifade etti. Sırbistan’daki Belgrad Turizm Fuarı ile ilgili olarak da ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, 2022 yılında Sırbistan’dan Türkiye’ye 357 bin 750 kişi geldiğini belirterek “Bu yıl 500 bin kişi bekliyoruz” dedi.

Şükrü Cimrin, Sırbistan pazarında büyüyen talebin istenen hızda koltuklara yansımamasının önündeki en büyük engel Sırbistan'dan charter uçuşlarının AirSerbia tarafından gerçekleştirilmesi ve AirSerbia’nın, tur operatörlerinin uçak artırma taleplerine aynı hızda yetişememesi olduğunu belirtti. Cimrin, AirSerbia’nın daha fazla charter uçuşu koyması konusunda Kültür ve Turizm Atașesi Mert Demiral ile AirSerbia ile görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Ne dediler?

ChristianTour Türkiye Genel Müdürü Şaban Atalar: “Ekim, kasım ve aralık aylarında satışlar iyi geçti. Haftada 32 uçak planlaması var. Animawings havayolu ve Corendon’dan da koltuk alarak Antalya’ya 70 bin kişi taşıyacağız”



Coral bünyesindeki Odeon Tours Türkiye Ürün Satın Alma Direktörü Egemen Tunçel: “Romanya pazarında ilk yılımız. THY, Corendon ve FlyLili’den koltuk aldık. Romanya’nın 7 şehrinden Antalya’ya uçuş planlamalarımız var. 2023’de Antalya’ya 55 bin turist getirmeyi hedefl iyoruz.”

DerTour Türkiye Kontrat Müdürü Gözde Günal Temiz : “2022’de 34 bin kişiyi Antalya’ya getirdik. Romanya’nın 12 şehrinden uçuş gerçekleştireceğiz. Hedefi miz 46 bin.”

FibulaTravel’ın Romanya Genel Müdürü Muharrem Mavisu: “Romanya’dan Antalya’ya 2022’de 38 bin turist getirdik. Romanya’nın 12 farklı şehrinden uçacağız. Bu yılki hedefi miz 50 bin kişi.”

Sırbistan’dan Türkiye’ye bu yıl tur operatörlerini toplam 500 bin yolcu için planlama yaptığını söyleyen Big Blue Direktörü Enver Babat ve Barcino Tour’dan operasyon müdürü Dusan Anastasov bu rakamın yakalanacağını kaydediyor.