Son dakika! Bakan Şimşek, turizm destek paketini duyurdu

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından gerçekleştirilen TIF 2024 Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm sektörünü desteklemeye yönelik yeni bir paket hazırlığının başladığını açıkladı.

"Atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.