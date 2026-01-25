Sürmene, tarım kültür ve sanatta da merkez oluyor

Fikret YAZICI

KÜLTÜR TURİZMİ:

Sürmene– KÖPRÜBAŞI - Bayburt Kervan Yolu, yalnızca bir ticaret hattı değil; kaleleri, hanları, yayla geçitleri ve inanç yapılarıyla yaşayan bir kültür rotasıdır. Ağaçbaşı Yaylası’ndaki 10 bin yıllık turbalık alan, bu güzergâhı doğa ve tarih açısından eşsiz kılar. Bugün bu miras, doğru planlama ile kültür turizmi ve doğa yürüyüşleri açısından önemli bir potansiyele sahip.

ÇAY:

Sürmene’nin en sessiz ama en stratejik gücü çaydır. Dünyada üzerine kar yağan nadir çay havzalarından biri olan bu coğrafyada, zirai ilaç kullanılmadan üretim yapılır. Buna rağmen Türk çayı, küresel ölçekte hâlâ hak ettiği değeri göremez.Yılda 10 bin tur otobüsünün ziyaret ettiği çay fabrikaları “büyük değil özel” anlayışıyla çayı nitelikli üretim ve çay turizmiyle buluşturarak bu algıyı değiştirmeye çalışıyor.

BIÇAK:

Sürmene bıçağı, binlerce yıllık ustalığın bugüne taşınmış halidir. MÖ 2500’lere uzanan bu gelenek, bugün modern tesislerde yılda 1 milyon adet üretime dönüşmüş durumda. Markalar, “ucuz değil kaliteli” yaklaşımıyla Sürmene bıçağını hem iç pazarda hem ihracatta ayakta tutuyor.

PİDE:

Coğrafi işaretli Sürmene Pidesi, ilçenin gastronomi hafızasının simgesi, işletmeler, yayla tereyağı, taş fırın ve ustalıkla bu lezzeti bir markaya dönüştürüyor. Gastronomi, Sürmene’de yalnızca karın doyurmuyor; kültürü yaşatıyor ve turizme değer katıyor.

TERSANE:

Denizcilik, Sürmene’de bir sektör değil, bir kimliktir. Antik çağın teknelerinden bugünün açık deniz gemilerine uzanan bu gelenek, bugün 11 tersanede yılda yaklaşık 40 gemi üretimiyle sürüyor. 20 milyon doları aşan ekonomik hacim, yüzlerce kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Sürmene teknesi, dalgada bile rakiplerini geride bırakan yapısıyla dünya denizlerinde kendine yer buluyor.

AROMATİK BİTKİLER:

Karadeniz yaylalarından toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ancak bu alandaki en büyük sorun finansmana erişim. “Doğada var ama işleyemiyoruz” cümlesi, potansiyelin önündeki yapısal engelleri net biçimde ortaya koyuyor. Kooperatifleşme ve yerel desteklerle bu alan, kırsal kalkınmanın anahtarı olabilir.

DİZİ – SİNEMA PLATOSU:

Sürmene artık kameraların da rotasında. “Taşacak Bu Deniz” gibi izlenme rekorları kıran yapımlar, ilçeyi doğal bir plato haline getirdi. Dizi ve film sektörü; konaklamadan yeme-içmeye, tanıtımdan turizme kadar geniş bir ekonomik hareketlilik sağlıyor. Doğru planlama ile dizi turizmi, Sürmene’de turizmi 12 aya yayabilecek güçlü bir araç olabilir.

Son olarak

Sürmene bugün; kervan yollarının mirasını, çay bahçelerinin emeğini, ustaların alın terini ve anlatılmayı bekleyen hikâyelerini aynı potada taşıyor. Bu çeşitlilik bir karmaşa değil, doğru yönetilirse büyük bir avantaj. Çünkü Sürmene’nin asıl gücü, geçmişten aldığı üretim kültürünü geleceğin ekonomisine dönüştürebilme potansiyelinde yatıyor.