Tera Yatırım’dan online seyahat platformu satın alma hamlesi

Son dönemde borsadaki yükselişiyle dikkat çeken Tera Yatırım Teknoloji Holding, online seyahat platformu tatilsepeti.com'u satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, turizm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Tatil Sepeti) paylarının devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlamıştır. DLT Turizm ve Ticaret A.Ş, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan tatilsepeti.com'un sahibi olup, bu platform altında otel rezervasyonu ve tur satış hizmetleri sunmaktadır. Söz konusu işleme ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu dahil yapılması gereken iş ve işlemlerin de en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

tatilsepeti.com hakkında

Şirketin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre tatilsepeti’nin kuruluş ve gelişme öyküsü şöyle:

1996 yılında Galatasaray Lisesi’nde öğrenci olan Kaan Karayal, Suat Gücel ve Nedim Paltura henüz lisede okurken katıldıkları bir Uludağ turunda ‘Biz daha iyisini yaparız’ düşüncesiyle yenilikçi, eğlenceli ve en önemlisi vaat ettiklerini katılımcılara sundukları turlar düzenlemeye başlamışlardır. Tatilsepeti.com fikri ise bu yıllarda şekillenmeye başlamıştır.

2002 yılında henüz üniversite öğrencisi olan ekip şirket kurmaya karar vermiş ve ismi Daltons’tan gelen DLT Turizm ve Ticaret A.Ş’yi kurmuşlardır. Şirket kurulduktan bir süre sonra emeklerinin karşılığını aldıklarını görmeleri ve aynı zamanda daha büyük kitlelere ulaşma isteği Kaan Karayal ve arkadaşlarını cesaretlendirmiş ve tatilsepeti.com fikrini hayata geçirmeye karar vermişlerdir.

2004 yılında DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’ ye bağlı olarak tatilsepeti.com tatil severlerin hizmetine açılmıştır. 2006 yılına gelindiğinde internet turizm pazarında tatilsepeti.com lider konuma gelmiştir. 2010 yılında ürün portföyünü genişleterek yurtdışı otel rezervasyon ve uçak bileti satışı da yapmaya başlamışlardır. Türkiye’nin en güvenilir internet sitelerinden biri olan tatilsepeti.com, 2010 yılında düzenlenen Altın Örümcek Web Ödüllerinde Halkın favori seyahat sitesi seçilmiştir.