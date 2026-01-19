Toktaş, “Türkiye artık küresel bir turizm markası “

Antalya’da yapılan Genel Kurulda yeniden Türkiye Otelciler Federasyonu “TÜROFED” Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Murat Toktaş, Türkiye’nin turizm gelirleri artışında yakaladığı çıkışını 2026 yılında da sürdüreceğine inandığını belirtti. Toktaş, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde de sektörün zor bir yılı büyük başarı ile tamamladığını söyledi. Toktaş, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesinde ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara karşın konulan hedeflere ulaştığını belirtti.

2025 yılının değerlendirmesini Ege ve Akdeniz bölgesindeki tesisler ve diğer şehir otelleri olarak ikiye ayırarak yapmanın daha sağlıklı olacağını ifade eden Toktaş, “ önceki sene için Ege ve Akdeniz tarafındaki tesisleri ve diğer şehir otellerini ayrı değerlendirmek gerekiyor. İç turizme dönük hizmet veren şehir otelleri yılı daha durgun geçirirken diğer tesisler yurt dışından gelen misafirlerle doluluk oranlarını korudurlar.” diye konuştu.

İşletmelerin temel sorunu finansa erişim

Açıklamasında işletmelerin en temel sorunlarından bir tanesinin yüksek girdiler olduğunu söyleyen Toktaş, şu görüşlere yer verdi:

“Girdilerimiz çok yüksek. Fakat bu giderlerimizdeki artışı ne yazık ki fiyatlara yansıtamıyoruz. Bu da kar oranlarımızın ciddi oranda düşmesine vesile oluyor. Ayrıca bu sene çıkan yeni yönetmelik değişikliklerinden dolayı tesisler yüksek maliyetli yeni yatırımlar yapmak zorunda kaldı. Ve bu düzenlemeler işletmeleri ekonomik anlamda etkiledi. Yönetmeliğin getirdikleri kesinlikle yapılması gereken düzenlemeler. Ancak bunları daha rahat gerçekleştirmek için işletmelerin finansa daha kolay ulaşma ve daha düşük faizli kaynak konusunda desteğe ihtiyacımız var. Yani paraya ulaşmak istiyoruz ama makul şartlarda”

Uygulanan etkin tanıtım politikaları sayesinde Türkiye artık küresel bir turizm markasına dönüştüğünü ve Türkiye’nin, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde artık üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu “TÜROFED” Genel Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, 2026 yılının önceki seneden daha iyi olacağını umut ettiklerini ifade etti. Toktaş, yeni yılda özellikle döviz kurunun olması gereken rakamlara ulaşmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Sektör çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyor

İşletmelerin bir diğer önemli sorunun da çalıştıracak eleman bulamamak olduğunu anlatan Toktaş, “ İşletmelerimiz kalifiye eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ne yazık ki gençler bu sektörü bir meslek olarak görmüyor. Bu anlamda bazı çalışmalar yapılması özellikle bir meslek yasasının ve meslek birliğinin oluşması lazım” diye konuştu.