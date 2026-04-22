Trabzon, evrensel çekiciliğe sahip bir dünya şehridir

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Eğitim, İletişim ve Dayanışma’ mottosuyla Antalya’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen TÜRSAB Turizm Kongresi’ne katıldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün moderatörlüğünü yaptığı “Bölgesel Turizmin Gelişimi, Tanıtım ve Pazarlamada Yerel Yaklaşımlar” başlıklı programa katıldı.

Programda konuşan Başkan Genç, turizmde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, “Trabzon, eşsiz doğal güzellikleriyle yeşilin maviyle buluştuğu, tarihi medeniyetlerin iz bıraktığı, kültür ve sanatla yoğrulmuş bir şehirdir. Metrekaresine en fazla sanatçının düştüğü şehirlerden biri olarak, hem tarih ve kültürü hem de doğal güzellikleriyle turizm trendine hızla uyum sağlamaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlerim sadece altyapı ve belediyecilik hizmetleriyle sınırlı değildir; aynı zamanda şehrimizin ekonomisini, istihdamını ve yatırım potansiyelini de dikkate almak zorundayım. Bu bağlamda turizm, şehrimizin stratejik önceliklerinden biridir” dedi.

Ortak akıl çerçevesinde hareket etmeliyiz

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turistlerin şehre gelmeden önce en çok merak ettikleri konular; ulaşım alternatifleri, konaklama imkanları, tatil ve spor seçenekleri, doğa ve inanç turizmi, sağlık hizmetleri ve kısa ya da uzun süreli seyahat rotalarıdır. Trabzon, tüm bu kriterleri karşılayan ve güvenli bir şehir olarak öne çıkan bir destinasyondur. Türkiye’de turizmin başkenti olarak öne çıkan Antalya’yı profesyonel bir model olarak değerlendirebiliriz. Ancak Trabzon’un tercih edilme sebepleri farklıdır; şehir, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Turizmde uzun vadeli bir vizyon, “Trabzon Turizm Yüzyılı” olarak adlandırılabilecek bir bakış açısını gerektirir. Trabzon, tarımsal gelir açısından da önemli bir şehirdir. Fındık ve çay üretimi şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlar. Trabzon, Türkiye fındık üretiminin yüzde 10’unu karşılamakta ve fındık ihracatından yıllık yaklaşık 126 milyon dolar gelir elde etmektedir. Öte yandan, geçen yıl Trabzon’a 1 milyon 447 bin turist gelmiş ve bu ziyaretlerden elde edilen doğrudan ve dolaylı gelir yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Savaş koşullarına rağmen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıl 101 binlik bir artış sağlanmıştır. Bu nedenle turizm alanında profesyonel bir yaklaşım benimsemek ve şehirdeki paydaşlarla birlikte ortak akıl çerçevesinde hareket etmek büyük önem taşımaktadır.”

Dünyanın dört bir yanına tanıtmak önemli

Başkan Genç, doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru pazarda sunmanın önemine vurgu yaparak, “Trabzon’u ziyaret eden turist profiline baktığımızda ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’dan gelen misafirlerin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle turizmimizi çeşitlendirmek ve Trabzon’u dünyanın dört bir yanına tanıtmak önemlidir. Trabzon, tüm Anadolu’nun özel şehirleri gibi, evrensel bir cazibeye sahip bir dünya şehridir. 2025 yılında, Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 188 ülke vatandaşı en az bir gün de olsa Trabzon’u ziyaret etmiştir. Şehrimiz hem farklı etnik ve inanç gruplarına hitap eden tarihi ve kültürel mekanları hem de doğal güzellikleriyle turistlere benzersiz deneyimler sunmaktadır” diye konuştu.

Farklı ülkelere açılmaya devam ediyoruz

Kardeş şehir ilişkilerine önem verdiklerini belirten Başkan Genç, “Geçtiğimiz yıl Kazakistan’ın Aktau şehriyle kardeş şehir ilişkileri geliştirdik. Bu doğrultuda farklı ülkelere açılmaya devam ediyoruz. Turizm artık sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Antalya’nın farklı bir konsepti var, Kapadokya’nın ayrı bir cazibesi var. Biz de Trabzon olarak bu çeşitliliğin önemli bir parçasıyız. Çin’de turizm açısından oldukça hareketli, yaklaşık 150 milyonluk bir kitle var. Bu turistlerin Kapadokya’ya gitmeden önce Trabzon’a gelmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Taşkent-Trabzon arasında doğrudan uçuşlar devam ediyor. Bunun yanında Kırgızistan ve Türkmenistan ile de kardeş şehir ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu ilişkilerle sadece ekonomik değer üretmiyoruz; aynı zamanda kültür, sanat ve turizm aracılığıyla ülkeler arasındaki bağları güçlendiriyoruz. Yüz yıl önce ayrılan coğrafyaları yeniden yakınlaştırıyoruz” dedi.

Turizm master planımızı hazırlıyoruz

Başkan Genç konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Trabzon’a gelen turistlerin yaklaşık yüzde 40’ı Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden geliyor. Yapılan anketlerde bu ziyaretçilerin Trabzon’u tercih etmesinin üç temel nedeni öne çıkıyor: güvenli bir şehir olması, ezan sesinin sosyal yaşamın bir parçası olması ve Türkiye’ye duyulan güven. Bu da gösteriyor ki bir ülkenin algısı en az doğal güzellikleri kadar önemli. Biz de bu güçlü yönlerimizi daha da artırarak yolumuza devam ediyoruz. Trabzon’da turizm ciddi bir yükseliş trendinde. Ancak bu noktada profesyonel desteklere de ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesileyle, gelecek TÜRSAB Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Turizm Master Planımızı, bakanlığımızın öngördüğü disiplin çerçevesinde profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. Artık sadece turist getirmek yetmez; onları şehirde daha uzun süre tutacak nedenler oluşturmak gerekiyor. Seyir terasları ve sahil düzenlemeleri gibi projelerle Trabzon’un cazibesini artırmaya devam ediyoruz.”