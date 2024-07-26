Turizm amaçlı kiralamada devre mülkler için değişiklik yapıldı

Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmişti. Buna göre kısa süreli kiralamalar için izin belgesi alınması şartı getirilmişti.

Yönetim şirketleri tarafından kiralanabilecek

Yönetmelikte devre mülklerin kiralanmasıyla ilgili değişikliğe gidildi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre; devre mülkler, maliklerin ortak kararıyla yönetim şirketleri tarafından kiralanabilecek.

Tapuda devre mülk hakkı bulunan her bağımsız bölüm için ortak maliklerin temsilci olarak seçtiği kişiler kararı notere onaylatacak. Devre mülk sözleşmesi ve imar durum belgesi örneği de izin alınırken sunulacak. İzin belgesi kiralamanın devredildiği yönetim şirketi adına düzenlenecek.