Turizm Bakanı Ersoy: 3. çeyrek itibariyle pozitif büyüme yeniden başlayacak

Bakan Ersoy, "Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ve 3’üncü çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz" dedi.

Ocak-Haziran'da 25,7 milyon ziyaretçi geldi

Mehmet Nuri Ersoy, "Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi gelişi sağlandı ve ilk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılı ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi gelmiş oldu. Bu da yüzde 2.4'lük bir daralmaya karşılık gelmektedir. Bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3’üncü çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyüme başlayacağını öngördüklerini bildiren Ersoy "Temmuz ayının kesin verileri her ne kadar TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibarıyla Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz" dedi.

2,6 milyon ziyaretçi ile Rusya ilk sırada

Bakan Ersoy, "En çok yolcu getiren kaynak pazarlara baktığımızda, Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçi ile ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçi ile ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçi ile 3’üncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 10.96'dan, 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01 olarak binde 0.5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz" diye konuştu.

Kişi başı gecelik harcama 3 dolar arttı

Bakan Ersoy, "Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını gün geçtikçe görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçide geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelir bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli ikametli vatandaşlarda 70 dolar dolar olan gelirlerin 75 dolara, tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, yüzde 2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz" dedi.

2025 yılına eşdeğer gelir sağlandı

Ersoy şöyle devam etti: Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada atılan barışı sağlayacak adımların savaşan tarafl arca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almaması sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3’üncü çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz."