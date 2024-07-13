Turizm Bakanı Ersoy: 60 milyar dolar hedefimize sadığız

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 17 milyon 809 bin 78 olduğunu belirten Ersoy, "Turizm rakamlarını takip ediyoruz. 31 Temmuz'da kesin rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklayacak. Kesin verilerle daha iyi yorum yapma şansımız var. Ama ilk 5 aylık rakamlara baktığımızda yabancı turist sayısında yüzde 14 civarında artış görüyoruz. Haziranda da büyüme devam ediyor. 31 Temmuz'da daha kesin veriler üzerine konuşacağız ama ilk rakamlara baktığımız zaman 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız" dedi.

Bakan Ersoy, turizm faaliyetlerinde, cazibe noktası olan ören yerlerindeki çalışmaları da önemsediklerini aktardı.

Antik kentlere yönelik ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Ersoy, "2019'da kazı çalışmalarına ayırdığımız ödenek 36,7 milyondu. 151 noktada kazı çalışması yürütüyorduk. Geçen sene arkeolojik bölgelerde bu rakamı restorasyonu da ilave ederek 36,7'den 1,1 milyara çıkardık. Bu sene de inşallah 6 milyar liradan fazla bir bütçeyi kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanıyor olacağız" dedi.

"Kazı hafızasının Türk akademisyenlere aktarılması gerekiyor"

Ersoy, hayata geçirilen bir diğer projenin de kazı başkanlıklarına Türk koordinatör hocaların atanması olduğunu dile getirirken, uzun yıllar çalışma yürütülen arkeolojik bölgelerdeki kazı hafızasının Türk akademisyenlere aktarılmasının oldukça önemli olduğuna değindi.

"Gece Müzeciliği uygulaması turizme katkıda bulunuyor"

Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi" ve diğer programların yanı sıra bu yıl devreye alınan "Gece Müzeciliği" uygulamasının da turizme katkı sağladığını söyledi.

Yazlık bölgelerde özellikle Antalya gibi kentlerde gündüz hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle turistlerin deniz kıyısından ya da otelden çıkmak istemediklerini belirten Ersoy, "Gün batımından sonra gece belli saatte, havalar biraz serinledikten sonra turisti çıkarabiliyorsunuz. Gece Müzeciliği ile turistlere çıkabilecekleri, gezebilecekleri bir ortam yarattık. Şehir merkezlerinde olan, yoğun ziyaretçi alan noktalarda bu çalışma başlatıldı. Başarıyla da sürüyor. Uygulamada gerek gördükçe belli düzenlemeler, değişiklikler yapılıyor. Ama şu anda biz de çok memnuniyet alıyoruz. Özellikle esnaftan alıyoruz" dedi.