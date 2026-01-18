Turizm devinden iflas kararı: Müşterilere para iadesi yapılmayacak!

Avrupa, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'ya tatil turları düzenleyen İngiliz turizm acentesi Regen Central, tasfiye sürecine girmesinin ardından resmen faaliyetlerini durdurdu. 2009 yılında kurulan şirket, Regen Travels ve Oneworld Travels markalarıyla İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi popüler destinasyonlara tatil paketleri sunuyordu.

Müşterilere para iadesi yapılmayacak

Metro.co.uk'in haberine göre şirket, bu ayın başında iflasını duyurdu ve 13 Ocak itibarıyla tüm operasyonlarını sonlandırdı. İflasın ardından, Regen Central’ın müşterilerine para iadesi yapmasını garanti eden ve İngiltere’de tur operatörleri için zorunlu olan devlet destekli ATOL lisansını da kaybettiği öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte, şirket üzerinden yapılan uçak ve tatil rezervasyonları iptal edilirken, ATOL lisansı olmadığı için müşteriler geri ödeme alamayacak.

Regen Central Ltd'nin çöküşü, İngiliz turizm sektöründeki daralmanın son halkası oldu. Geçtiğimiz 2025 yılı içerisinde Ickenham Travel Group, Great Little Escapes ve Jetline Travel gibi firmalar da benzer kaderi paylaşarak iflas bayrağını çekmişti.