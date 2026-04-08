FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye Turizm Kongresi, Antalya’da başladı. 3 gün sürecek kongrenin ilk gününde ‘Taşımacılık Çalıştayı’ ve ‘Sağlık Turizmi’ ve ‘Paket Tur Çalıştayı’ düzenlendi.

Türkiye Turizm Kongresine, turizm markaları ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, açılışta yaptığı konuşmada, turizmin çok özel bir sektör olduğuna dikkat çekti. Turizmin ekonomik bir faaliyet alanı olmanın çok daha ötesinde anlam taşıyan ruhu olan toplumsal etkileri çok derinlere ulaşan özel bir sektör olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

‘’Futbol asla futbol değilse, turizmde asla sadece turizm değildir. Turizm dış ilişkilerdir, turizm ekonomidir. Turizm iletişimdir, turizm barıştır, turizm umuttur, turizm huzurdur. Turizm, bir taraftan ekonominin çarklarını harekete geçiren döviz girdisi sağlayarak cari açığı azaltan bir sektördür. Bugünlerde turizmin en çok da barışı tesis eden bu yönü vurgulamalı. Kalın harfl erle altını çizmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Duvarların örülmeye çalışıldığı bir zamanda barış köprülerini inşa eden turizm, dünyanın girdiği türbülansın yegane panzehiridir.’’

Sektördeki canlanmayı acenteler tetikledi

Türk turizminin geçmişte pek çok zorlu kriz ve sınavdan geçtiğini anımsatan Bağlıkaya, ‘En sıkıntılı dönemlerde bu süreçleri tersine çeviren, diğer sektörlerdeki canlanmayı ateşleyen, tetikleyen hep seyahat acenteleri olmuştur’’ diye konuştu. Böyle süreçlerde, seyahat acentelerinin sadece satış yapmadığını, talepleri yönlendiren ve çoğu zaman yeniden şekillendiren aktörler olarak en önemli misyon ve sorumluluğu da üstlendiğine dikkat çeken Firuz Bağlıkaya, şöyle konuştu:

‘’Tüm bu gerçeklerin ışığında hassas dönemlerde seyahat acentelerini desteklemek çok daha önemli hale geliyor. Acentelerin daha güçlü, daha esnek ve daha rekabetçi hale gelmesi için destek mekanizmalarının etkin şekilde devreye alınmasının büyük önem taşıyor. Seyahat acentelerinin güçlendirilmesi turist akışının devamlılığını sağlar, güçlü bir turizm yapısının temelini oluşturur. Güçlü bir turizm ise ekonomiye, istihdama ve ülkenin uluslararası konumuna doğrudan katkı sağlar.’’