Turizm sektörüne sosyal güvenlik prim desteği verilecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Turizm sektöründe istihdamın korunması için işverene yıl sonuna kadar sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. İşverenin prim yükünün azaltılması amacıyla her çalışan için 2500 ile 3000 lira arasında bir desteğin sosyal güvenlik prim desteği olarak verilmesi planlanıyor.

AK Parti, tatil öncesi son torba teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlatıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme de torba teklifte yer alacak. AK Parti kurmayları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan dört ayı geride bırakan savaşın ardından yaşanan rezervasyon iptalleri nedeniyle sıkıntı yaşayan turizm sektörünü rahatlatmaya dönük sosyal güvenlik prim desteğinin torba yasayla geleceğini belirttiler.

En düşük emekli aylığında artış

Meclise sunulacak yasa teklifinde en düşük emekli aylığında yapılacak artış da yer alacak. Yarın TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, en düşük emekli aylığındaki artışta memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının dikkate alınması öngörülüyor. Kaynaklar, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranının yansıtılarak en düşük emekli maaşı belirlenmesinin planlandığını kaydettiler.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.61, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 12.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Yapılacak yasal düzenlemeden 5 milyon civarında emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığı Ocak ayında 20 bin liraya çıkarılmıştı. Emekli aylıklarında ayrıca bir refah payı artışı öngörülmüyor.

Yasa teklifinde PTT’de ihtiyaç fazlası kadroların başka kurumlara gönderilmesine yönelik bir düzenleme de yer alacak. Kaynaklar, PTT’de ihtiyaç fazlası kadroların azaltılmasının sağlanacağını belirterek, bu fazla kadronun önce il bazında havuza alınacağı daha sonra aynı il içerisinde ihtiyaç olan diğer kurumlara geçiş hakkı verileceğini kaydetti. Dijital platformların yaygınlaşması nedeniyle seyircisi azalan sinema sektörünün desteklenmesine dönük bir düzenleme de torba teklifle yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın idari para cezalarına ilişkin maddeler de yasa teklifinde yer alacak.