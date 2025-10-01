Turizm, tarım gastronomi Tokat’ın kalkınma üçgeni

1984-1989 yılları arasında Türkiye'nin en genç valisi unvanıyla Tokat’ta görev yapan ve halkın süper vali olarak andığı merhum Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem ilkokul çağında olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile bugün Tokat Belediye Başkanı olarak görüştük. “Babamın mirasına sahip çıkmak boynumun borcu” diyen Yazıcıoğlu, kentin kaderini değiştirmeyi hedefleyen projelerini ve şehre dönük hayallerini Ekonomi Karadeniz’e anlattı.

Bir zamanlar babasının vali olarak hizmet verdiği Tokat’a buğun belediye başkanı olarak hizmet veren Yazıcıoğlu, arkasına aldığı güçlü halk desteğini çalışmaları ve projeleri ile adeta bir kalkınma seferberliğine dönüştürmüş. Öyle ki kentte kime sorsanız “ Başkan ne derse bizim için odur” yanıtı geliyor.

Yazıcıoğlu, şehirde tarımdan turizme, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok alanda dönüşüm hedefliyor. “Tokat artık kendi içine kapanık bir şehir olmayacak,” diyen Başkan Yazıcıoğlu, “ Tokat’ı tarımı, gastronomisi, tarihi ve doğasıyla Türkiye’nin marka şehirlerinden biri yapma hedefini önümüze koyduk. Bu hedefe ulaşmakta kararlıyız ve ulaşacağız” diyor.

Selçukludan Osmanlı’ya uzanan bir mirasa sahibiz

Çıktıkları yolda Tokat’ın güçlü tarihsel kimliğini, üretim potansiyelini ve doğal kaynaklarını bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Bu şehirde her şey var. Sekiz ovamızla tarımda çok güçlü bir yapımız var. Tokat’ın yüzde 48’i ormanlarla kaplı. Ayrıca Selçukludan Osmanlı’ya uzanan bir tarihsel mirasa sahibiz. Bu sadece bir kültürel zenginlik değil, aynı zamanda ekonomik fırsattır,” diye konuştu.

Tokat’ın Osmanlı döneminde Anadolu’nun altıncı büyük ekonomisine sahip olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Biz sadece geçmişle övünmüyoruz. Bu potansiyeli bugünün şartlarında tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Tarım, gastronomi ve turizm Tokat’ın yeni kalkınma üçgenini oluşturacak” dedi.

Kentin tarım zenginliğiyle birlikte gastronomik gücüne dikkat çeken Başkan Yazıcıoğlu, “Tokat denilince herkesin aklına gelen ilk şey kebap olabilir ama iş orada bitmiyor. Tescilli domatesimiz, biberimiz, Karayaka kuzumuz ve üzümümüz dünya çapında lezzetlere dönüşüyor. Bölgenin tarım ürünleri bu mutfağın temelidir. Biz bu zenginliği sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Gastronomide ilk sırada yer alacak şehir olacağız

Turizm ve gastronomi alanlarında yürütülen tanıtım faaliyetlerine de değinen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Yemek festivallerinden coğrafi işaretlere, tanıtım turlarından mutfak akademilerine kadar birçok organizasyon planlıyoruz. Gastronomide Türkiye’de ilk sıralarda yer alacak bir şehir olacağız,” ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, yürütülen en öncelikli çalışmalardan biri olan kentsel dönüşüm projesi için ise net konuştu:

“Tokat, birinci derece deprem riski taşıyan bir şehir. Neredeyse şehrin yarısı eski yapılardan oluşuyor. Biz bu gerçekle yüzleştik ve hızla harekete geçtik. Kale eteklerinde 550 yapıyı kapsayan bir dönüşüm planı hazırladık. İlk etapta 114 konutun temelini 1,5 ay içinde atıyoruz. Ardından 150 daire daha geliyor. Bu dönüşüm sadece yapısal değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm. İnsanlarımızı hem güvenli hem de yaşanabilir alanlara kavuşturacağız. Kale eteklerindeki dönüşüm şehrin görünümüne de katkı sağlayacak. Çünkü bölge hem riskli bir alan hem de görüntü kirliliği yaratıyor. Aynı zamanda turizm aksının tam merkezinde. Dönüşümle birlikte o kötü görüntü gidecek, yerine hem estetik hem güvenli bir yapılaşma gelecek. Turizm de bundan olumlu etkilenecek.”

Yüksek hızlı treni fiziksel olmasa da Tokat’a getirdik

Ulaşım konusunda ise Tokat’ın coğrafi sınırlarını aşan bir çözüm sunduklarını belirten Yazıcıoğlu, “Yüksek Hızlı Tren Tokat’a fiziksel olarak ulaşamasa da biz onu Tokat’a getirdik. Sivas Yıldızeli İstasyonu’ndan TOKBÜS adını verdiğimiz özel otobüslerle yolcularımızı alıyoruz. Bilet sistemine bu bağlantıyı entegre ettik. Yolcular artık Tokat’a gelirken tren biletiyle birlikte otobüs koltuğunu da seçebiliyor. Bu hizmet sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç seferle çalışıyor. Fiilen YHT artık Tokat’ta” diye anlatıyor.

Yatırımcılara da çağrı yapan Yazıcıoğlu, Tokat’ın turizm kapasitesinin büyümesi için konaklama altyapısının gelişmesi gerektiğini ifade ederek “Şu an bir tane 5 yıldızlı otelimiz var. Yatak kapasitemiz 4 bin civarında. Ancak bu yetmiyor. Tokat, İpek Yolu’nun üzerinde, kültürel ve tarihi değerlerle çevrili bir şehir. Turizm için bu kadar uygun bir coğrafyada yatırım yapılmaması büyük bir kayıp olur. Her şehrin bir ruhu, bir kimliği vardır. Gaziantep sanayide ve gastronomide, Konya tarih ve maneviyatta, Kayseri ticarette öne çıkmıştır. Tokat da artık tarımda, gastronomide, doğada ve kültürde Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olacak. Biz bunu başaracağız” dedi.

Babamın mirasına asla leke sürdürmem

Kendi kimliğine ve görevinin anlamına da değinen Yazıcıoğlu, merhum babasının bıraktığı mirasın farkında olduğunu ve bu mirasa leke getirmemek için var gücüyle çalıştığını belirterek “ Rahmetli babam Tokat’ta 5 yıl görev yapmış. Çok güzel bir hoş seda bırakmış, insanların gönlüne girmiş. Zorlanıyor muyum şöyle müthiş bir başarı hikâyesi var. Çok kıymetli bir soy isim bıraktı. Bunu lekelemeden hakkını vererek bu görevimi tamamlamak istiyorum. Büyük bir yükümüzün olduğunu biliyorum Ahde- vefa duygusu Tokat’ta çok yüksek. Burası bir gönül şehri. Tokat’a kin tutmayan şehir diyorlar. Bu Ahde vefanın karşılığının gerçekten ciddi manada örneklerinden bir tanesiyim. Ve buda büyük bir sorumluluk getiriyor. O yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor. İnsanlar bize güvendiler çok büyük bir destekle seçtiler. Ben bana gösterilen bu teveccühün karşılığını vermekle mükellefim ve bunun içinde elimden geleni hatta daha fazlasını yapmaya çalışıyorum.