Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) yeni yönetimi belli oldu

Yeni dönemde TUYED’i daha görünür kılmak adına çeşitli faaliyetler yürüteceklerini belirten TUYED Başkanı A.Haluk Özsevim, gelecek yıl derneğin 30. yılını kutlayacağını anımsattı. Özsevim “TUYED’in 30. yılında turizm basını ile sektörün kanaat önderlerini bir araya getirecek önemli bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalara şimdiden başlıyoruz. Ayrıca turizm gazetecileri ile ziyaretler gerçekleştirerek bölgelerde turizmin gelişmesi için yapılacak çalışmalara katkıda bulacağız. Bunun yanında sektörün nabzını tutan panel, söyleşi ve toplantı programları organize etmeyi planlıyoruz” dedi.

Tek listenin bulunduğu Genel Kurul ile Yönetim, Denetleme ve Danışman Kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan - A.Haluk Özsevim (Tourism Today)

Başkan Vekili - Hasan Arslan (Turizm Aktüel)

Genel Sekreter - Savaş Daş (Turizm Ekonomi)

Sayman - Halil Öncü (Turizm Dosyası)

Yönetim Kurulu Üyesi - Salim Uzun (Hürriyet)

Yönetim Kurulu Üyesi - Selçuk Meral (GM Tourism)

Yönetim Kurulu Üyesi - Mehmet Uluğtürkan (Refleks Gazetesi)

Yönetim Kurulu Yedek

Tuncay Sevin

Femiha Ecem Ercan Adanır

Şüheda Köse

Ayşegül Yücedağ

Emre Altınışık

Nusret Kafasıbüyük

Dicle Güngör

Denetleme Kurulu

İdris Taş

Mehmet Ali Doğan

Sabahattin Ercan

Denetleme Kurulu Yedek

Orhan Genceli

Ahmet İstek

Belma Toprak Sönmezler

Danışma Kurulu

Prof.Dr.Volkan Altıntaş

Meliha Okur

Musa Alioğlu

Danışma Kurulu Yedek

Bünyamin Tokmak

Emre Baktıroğlu

Gönül Yıldırım