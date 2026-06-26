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Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) yeni yönetimi belli oldu

Point Hotel Taksim'de gerçekleştirilen Genel Kurul'da yeni Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları belli oldu. Genel Kurul’un ardından yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile yeni yönetimde görev dağılımı da gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) yeni yönetimi belli oldu
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Yeni dönemde TUYED’i daha görünür kılmak adına çeşitli faaliyetler yürüteceklerini belirten TUYED Başkanı A.Haluk Özsevim, gelecek yıl derneğin 30. yılını kutlayacağını anımsattı. Özsevim “TUYED’in 30. yılında turizm basını ile sektörün kanaat önderlerini bir araya getirecek önemli bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalara şimdiden başlıyoruz. Ayrıca turizm gazetecileri ile ziyaretler gerçekleştirerek bölgelerde turizmin gelişmesi için yapılacak çalışmalara katkıda bulacağız. Bunun yanında sektörün nabzını tutan panel, söyleşi ve toplantı programları organize etmeyi planlıyoruz” dedi.

Tek listenin bulunduğu Genel Kurul ile Yönetim, Denetleme ve Danışman Kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan - A.Haluk Özsevim (Tourism Today)
Başkan Vekili - Hasan Arslan (Turizm Aktüel)
Genel Sekreter - Savaş Daş (Turizm Ekonomi)
Sayman - Halil Öncü (Turizm Dosyası)
Yönetim Kurulu Üyesi - Salim Uzun (Hürriyet)
Yönetim Kurulu Üyesi - Selçuk Meral (GM Tourism)
Yönetim Kurulu Üyesi - Mehmet Uluğtürkan (Refleks Gazetesi)

Yönetim Kurulu Yedek

Tuncay Sevin
Femiha Ecem Ercan Adanır
Şüheda Köse
Ayşegül Yücedağ
Emre Altınışık
Nusret Kafasıbüyük
Dicle Güngör

Denetleme Kurulu

İdris Taş
Mehmet Ali Doğan
Sabahattin Ercan

Denetleme Kurulu Yedek

Orhan Genceli
Ahmet İstek
Belma Toprak Sönmezler

Danışma Kurulu

Prof.Dr.Volkan Altıntaş
Meliha Okur
Musa Alioğlu

Danışma Kurulu Yedek

Bünyamin Tokmak
Emre Baktıroğlu
Gönül Yıldırım

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