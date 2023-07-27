Turizmciler, Suudi Arabistan’daki iş fırsatlarını değerlendirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu organizasyonunda seyahat acenteleri temsilcileri ile Suudi Arabistan’dan gelen ‘Road Show’ ekibi ile bir araya geldi. Suudi Arabistan bölgesindeki yeni iş fırsatlarının değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, “Bildiğiniz gibi artık turizmde yeni rotalar, keşfedilmemiş yerler çıkması çok değerli. Herkes gibi kendi şehrimiz için de bu konuda çalışıyoruz. Bursa şehir olarak çok turist ağırladığı gibi dışarıya da çok turist gönderen bir bölge. Bölge halkımızı seyahat etmeyi çok seviyor. O açıdan biz de sizlere yeni iş imkanları sunarken farklı rotaların tanıtımlarını yapıyoruz. Suudi Arabistan hep bildiğiniz gibi bizim için kutsal yerler olarak tanınan bir lokasyon. Fakat turizm açısından çok farklı alanlar bulunuyor. Bundan sonraki süreçte iş birliklerimizi artıracağımızı umuyorum” dedi. Suudi Arabistan Turizm Otoritesi Uluslararası Pazar Direktörü Abdullah Zarea da her bölgenin kendine özgü bir dokusu olduğunu vurgularken Suudi Arabistan’ın hac ve umre ziyaretlerinden çok daha fazla potansiyel barındırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan sunumda Suudi Arabistan’ın güney bölgesinde yer alan şehirlerin tanıtımları yapıldı. Riyad’da düzenlenen müzik festivalinden, Diriye Bölgesi’ndeki ultra modern müzeye kadar bölgedeki bilinmeyen yenilikler TÜRSAB Güney Marmara’ya bağlı seyahat acentelerine anlatılarak alternatif turizm rotaları hakkında bilgiler verildi.