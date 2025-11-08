  1. Ekonomim
TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler'den "kısa süreli konaklama" için düzenleme önerisi geldi. İşler, "Kısa dönem kiralamalar Türkiye'de özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi bölgelerde giderek artıyor. Başlangıçta turizmi destekleyen bir model olarak görülse de kontrolsüz büyüyerek konut piyasasını altüst ediyor. Turizmciler olarak, kısa dönem kiralamaların tamamen yasaklanmasını değil, eşit şartlarda rekabet ve denetimin sağlanacağı adil bir sistem kurulmasını istiyoruz" dedi.

Turizmcilerden Airbnb uyarısı: Barselona kararı Türkiye için uyarı olmalı!
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'de de kısa süreli konaklama ayarlama platformları konusunda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, Barselona Belediyesinin dünyanın çeşitli ülkelerinde kısa dönem tatil kiralamaları yapan Airbnb platformuna yönelik radikal adımlar attığını aktardı.

Airbnb ve yasa dışı kısa dönem kiralama uygulamalarının Türkiye'de de hem turizm sektörünü hem de konut ihtiyacı olan vatandaşları etkilediğini ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"İspanya'nın turizm kenti Barselona'da kısa süreli kiralamaların 2028'e kadar yasaklanması kararı, dünya turizm sektöründe geniş yankı uyandırdı. Bu örnek bizim için ciddi bir uyarı olmalı. Kısa dönem kiralamalar Türkiye'de özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi bölgelerde giderek artıyor. Başlangıçta turizmi destekleyen bir model olarak görülse de kontrolsüz büyüyerek konut piyasasını altüst ediyor. Yerel halkı şehir merkezlerinden uzaklaştırıyor, kayıt dışılığı artırıyor, turizm dengesini bozuyor. Barselona'da alınan karar, aslında şehrin yaşanmaz hale gelmesinin bir sonucudur."

“Konut krizleri, kira artışları ve sosyal huzursuzluk kaçınılmaz hale gelir”

İşler, konunun şehir planlaması ve sosyal denge meselesi olarak ele alması gerektiğini ifade ederek, "Bu alanda net bir yasal çerçeve ve denetim mekanizması kurgulamalıyız. Turizmi güçlendirmek isterken aynı zamanda yerel yaşamı ve sürdürülebilir kent düzenini de korumak zorundayız. Bu denge kurulmazsa, konut krizleri, kira artışları ve sosyal huzursuzluk kaçınılmaz hale gelir. Turizmciler olarak, kısa dönem kiralamaların tamamen yasaklanmasını değil, eşit şartlarda rekabet ve denetimin sağlanacağı adil bir sistem kurulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

