Turizmcinin erken rezervasyon sevinci

Antik kentleri, milli parkları, turkuaz denizi, kumsalları ve lüks otelleriyle her yıl çok sayıda ülkeden binlerce turisti ağırlayan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri, 2023 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Erken rezervasyon sürecini yaşayan turizmciler, şimdiden "altın sezon" olarak kayıtlara geçen 2019'un üzerine çıkmayı başardı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen 2022'yi iyi kapattıklarını söyledi.

Geçen yıl nisan-ekim döneminde otellerin doluluk oranlarının yüzde 80 civarında olduğunu aktaran Özden, 2023 sezonuna da umutlu girdiklerini belirtti.

Doluluk yüzde 90'ü ulaşabilir

Son yıllarda en iyi sezonu salgın öncesindeki 2019'da geçirdiklerine anımsatan Özden, bu sezona ilişkin erken rezervasyonların, 2019'un da üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Özden, şunları kaydetti: "2023 yılı rezervasyonlar şu anda iyi geliyor. Görüntü iyi bir sezon geçireceğimiz yönünde. Şu anda aldığımız sinyaller ve ön rezervasyonların hepsi bu şekilde. En çok İngiltere pazarında hareketlilik var. Almanya, Polonya ve Balkan pazarları da oldukça iyi.

Onun dışında diğer pazarlarda da bir hareket var. 2019 yılında oldukça iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl onun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kuşadası ve Didim'de nisan-ekim aylarındaki doluluk oranlarının bu sezon yüzde 90 gerçekleşeceğini düşünüyorum."

Turizmcinin yüzü gülecek

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk de geçen yılın üzerinde bir sezon beklediklerini belirterek, Didim'in doğası ve kültür turizmiyle turistlerin gözdeleri arasında olduğunu belirtti.

Salgın dönemindeki olumsuzlukları ilgili kurumlarla ortak hareket ederek çabuk atlattıklarının altını çizen Şentürk, "Özellikle İngiltere pazarında ciddi oranda erken rezervasyon artışı var. Satışlar da gayet iyi gidiyor çünkü biz satışlara bakıyoruz. Bu da yeni sezona umutlu gireceğimizin göstergesi. Yurt dışında da çeşitli fuarlara katılıyoruz. Oralardaki izlenimimiz de buralara talebin fazlalığı yönünde. Umuyorum ki turizmcinin yüzünün güleceği bir sezon olacak." diye konuştu.