Turizmcinin yüzü eylül ve ekimde güldü

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Yaz mevsiminin sona ermesine rağmen Antalya’da turizm hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Yüksek sezondaki fiyat artışları nedeniyle tatilini erteleyen turistler, eylülün ikinci yarısından itibaren başlayan indirimlerle yeniden sahillere yöneldi. Akdeniz bölgesinde eylül ve ekim aylarında oteller yüzde 90’a varan doluluklara ulaşırken, Antalya yıl sonuna yaklaşırken 16 milyon turist barajını aşmış durumda. Sektör temsilcileri, uygun fiyatların etkisiyle sezonun kasım ortasına kadar devam edeceğini belirtiyor. Yüksek sezona göre eylülde fiyatların ortalama yüzde 30, ekim ve kasımda ise yüzde 50’ye kadar gerilemesi talebi belirgin şekilde artırdı. Antalya’da yılın ilk 10 ayında ziyaretçi sayısı rekor kırarken, yalnızca ekim ayında turist sayısı geçen yıla göre yüzde 8 artarak 2 milyon 216 bin 554’e ulaştı. Birçok tur operatörü, sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle operasyonlarını kasım sonuna kadar uzattı. Turizmciler, özellikle “son dakika” rezervasyonlarının yoğunluk kazandığını ve bu indirimlerin tatilciler için büyük bir fırsat sunduğunu dile getiriyor.

“Sezon ekimle birlikte dengelendi”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, temmuz ayından itibaren başlayan indirimlerle birlikte ağustos, eylül ve ekim aylarının oldukça iyi geçtiğini belirtti. Kuk, “Antalya’da eylül ayındaki doluluklar yüzde 90’ın üzerinde. Ekimde de yüzde 80-90 doluluğu buldu” diyerek bölgedeki yoğunluğun altını çizdi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sezonun nisan-mayıs dönemine kıyasla eylül ve ekim aylarında toparladığını belirtirken, farklı turizm ürünleriyle düşük sezonun da hareketlendirilebileceğine dikkat çekti. Özellikle eylül ve ekim aylarında Orta Avrupa ve İskandinav pazarı kaynaklı turist talebinin yüksek seyrettiğini ifade eden Sili, “Bazı tesislerde doluluk yüzde 90-95’e çıktı, genel ortalamamız yüzde 85. Bu da sezonun uzamasını sağladı. Kasım ayında da yüksek dolulukla bitmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Antalya’da hedef tutacak”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise iç pazara yönelik yüzde 30’a varan indirimlerin etkisiyle çocuksuz çiftlerin ve orta yaş üstü grupların tatil planları yaptığını ifade etti. Kavaloğlu, bu yıl 17 milyonun üzerinde yabancı turist hedefinin tutturulacağını söyleyerek, “İklim değişikliğinin etkisiyle sıcak havalar da etkili oldu, sezon artık uzun. Sezonu kasımın üçüncü haftasına kadar sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, temmuzdan itibaren beklenenin üzerinde turist ağırladıklarını belirterek, “Ekim çok iyi geçti. Kasımda da Rusya ve İngiltere’den rezervasyonlar sürüyor” dedi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise turistlerin yüksek sezon fiyatlarından kaçtığını belirterek, “Temmuz-ağustosta yapılan tatille ekim-kasım arasında hava açısından ciddi bir fark yok ama fiyat farkı büyük. Önceden ara tatil gibi görülen dönem artık ana tatil haline geldi” yorumunu yaptı.