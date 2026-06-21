Turizmde çifte kaçış: Hem yerli hem yabancı turist ucuz tatil arayışına yöneldi

Bölgedeki jeopolitik gerilimin azalması Türk turizm sektöründe kısa süreli bir rahatlama yaratsa da sektör temsilcilerine göre asıl sorun güvenlik kaygılarından çok ekonomik koşullarda. Yükselen maliyetler ve azalan rekabet gücü, Türkiye turizminin önündeki en büyük engeller arasında gösteriliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, yılın ilk aylarında rezervasyonlarda ciddi bir yavaşlama yaşandığını belirterek, özellikle mart ve nisan döneminde talebin durma noktasına geldiğini söyledi. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre Kuk, sektörün mevcut performansının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 ila 10 oranında geride seyrettiğini ifade etti.

Türkiye’nin turizmdeki en büyük rakibi haline gelen Mısır’ın paket tatil fiyatlarının ortalama yüzde 30 daha ucuz olduğunu vurgulayan Kuk, “Rekor kırdık deniliyor ancak büyüme oranımız yüzde 2.7 ile dünya ortalamasının altında kaldı. Bu tablo rekabet gücümüzü kaybettiğimizi gösteriyor” dedi.

Orta Doğu pazarında İran, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen turist sayısında ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Kuk, Avrupa ve Rusya pazarlarındaki kaybın ise son dakika satışlarıyla telafi edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak bu dönemde belirleyici unsurun fiyat olduğunu söyleyen Kuk, turizmcilerin yüksek fiyatların sorumlusu olarak görülmesine de tepki gösterdi.

Maliyetler yüzde 65 arttı, fiyatlara yansıtılamıyor

Kuk, “Enflasyon yüzde 32 seviyesinde görünse de turizm sektörünün tedarik zincirindeki maliyet artışları yüzde 60-65’e ulaşıyor. Buna rağmen işletmeler fiyatlarına ancak yüzde 15-20 zam yansıtabiliyor. Sorun turizmcilerde değil” diye konuştu.

Son beş yılda otellerin kullandığı et ürünlerinde fiyatların yüzde 1.260 arttığını, aynı dönemde döviz kurundaki artışın yüzde 600 seviyesinde kaldığını belirten Kuk, Türkiye’nin birçok gıda ürününde Avrupa’dan daha pahalı hale geldiğini söyledi.

Kalite düşüyor, turist daha ucuz tatil arıyor

Hamit Kuk, maliyet baskısından işletmelerin kaliteden taviz vermeye başladığını belirterek, “Turist hizmet kalitesindeki gerilemeyi fark ediyor. Bu, sektör açısından en büyük risklerden biri” dedi.

Avrupalı turistlerin de ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha düşük bütçeli tatillere yöneldiğini belirten Kuk, daha önce 1.000 Euro harcayan turistlerin artık 700-800 Euro seviyesinde tatil aradığını, Türkiye’nin ikinci tercih durumuna düştüğünü ifade etti.

“Yerli turist yabancıdan pahalı tatil yapmamalı”

Bazı otellerin yerli turistlere yabancılardan yüzde 10-20 daha yüksek fiyat uygulamasını eleştiren Hamit Kuk, sektöre zarar verdiğini söyledi.

“İnsanlar kendi ülkelerinde aynı hizmeti yabancıdan daha pahalıya almak istemiyor. Bu vatandaşta kandırılmışlık hissi yaratıyor” diyen Kuk, yerli turistin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuk, “Yabancıya hangi fiyat uygulanıyorsa yerli müşteriye de aynı fiyat uygulanmalı. Aksi halde Türkiye kendi vatandaşını Yunanistan’a ve Mısır’a kaptırmaya devam eder” dedi.