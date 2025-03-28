Turizmde 'erken sezon' bereketi

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Her yıl 15 Nisan-1 Mayıs arası kapılarını açan turizm sektörü, bu yıl Ramazan Bayramı’yla birlikte sezona erken başlayacak. Okulların ara tatili ile birleşen bayram, turizm sektörüne yarayacak. Tatilde akraba ve memleket ziyaretleri dahil 20 milyon kişinin seyahat edeceği ve 120 milyar TL’lik bayram ekonomisinin oluşması bekleniyor.

Bayram tatili 9 güne uzatılsa da yerli turist ortalama 3 gece-4 günlük tatili tercih ederken, son iki haftadır yoğun rezervasyon alan Antalya’da doluluk oranları yüzde 95’lere yaklaştı. Bu yıl yeni bir rekor hedefl eyen turizm sektörüne Ramazan Bayramı’nın ardından nisan ayı boyunca süren Paskalya ve mayıs ayının ilk haftasındaki Rusların Zafer Bayramı doping etkisi yapacak.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde otel doluluklarının yüzde 70’leri bulacağını söyledi. Bağlıkaya, bayram dönemi baz alınarak 3-4 günlük tatiller tercih edildiğini ifade ederek, “Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10’luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Açık otellerin doluluk oranı %80’in üzerinde”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Ramazan Bayramı’nda ciddi rezervasyon alımı yaşanacağını, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesinin sektör için avantaj oluşturacağını ifade etti. Bayram dönemi için hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan Türklerden çok yoğun bir rezervasyon akışı olduğunu belirten Kavaloğlu, turizmciler için mart ayının da zor bir ay olduğunu, nisanın bayramlarla birlikte çok iyi geçeceğini ifade etti. Antalya’daki otellerin yüzde 70’inin bu dönemde kapılarını açmış olacağını anlatan Kavaloğlu, bayramın hemen ardından Avrupalıların Paskalya Bayramı’nın takip edeceğini söyleyerek “Aslında Antalya’nın turizmde yüksek sezonu nisan sonunda başlıyor ama bu yıl Ramazan Bayramı ile turizmde yüksek sezon 1 Nisan’da başlıyor diyebiliriz. Ayrıca Hollanda’nın ve Rusların tatil periyodu var. Açık otellerin de doluluk oranların yüzde 80’in üzerinde. Özellikle paskalya döneminde doluluk yüzde 100” diye konuştu.

Vizeli turlar erken doldu, vizesizde yer kalmadı

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran “Bayramda yurtdışı rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 80 doluluk oranımız var. Vize gereken turların yüzde 95’i doldu. Çünkü vize almak zor olduğu için vizeli turlar erken doluyor. Vizesiz turlarımızda yer kalmadı. Balkanlar, Mısır gibi destinasyonlarda ise yüzde 75-80’lerdeyiz. Kültür turların bayram döneminde en çok tercih edilen turlardan. Kapadokya, GAP, Van-Doğu Ekspresi gibi paketler tercih ediliyor. Kıbrıs da yoğun talep görüyor, yüzde 80 doluluk oranı var” ifadelerini kullandı.

İki kişilik konaklama 6 bin 700 TL’den başlıyor

- Antalya: Her şey dahil oteller 6 bin 700 TL’den başlıyor, 5 yıldızlı otellerde ortalama fiyat 25 bin TL.

- Çeşme: Butik bir otelde konaklama ortalama 7 bin TL. 5 yıldızlı otellerde ise ortalama 27 bin TL.

- Bodrum: Her şey dahil otellerde konaklama 7 bin 500 TL’den başlıyor, 45 bin TL’yi kadar çıkıyor.

- Kıbrıs: En uygun konaklama ortalama 8 bin TL, en pahalı konaklama ise 188 bin TL.

- Kapadokya: Oteller yaklaşık 9 bin TL’den başlıyor, 90 bin TL’yi buluyor.