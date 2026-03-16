Turizmde Kalite Yönetimi zirvesi yurt dışına taşınıyor

FİKRİ CİNOKUR

QM Awards Kurucusu Selçuk Meral, bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan QM Awards’ın ‘Golden 15’ teması ile 25 Mart 2026 tarihinde Belek turizm bölgesinde NEST Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, ‘’Turizm sektörünün en başarılı markaları ve yöneticileri 11 ana dalda 54 farklı kategoride ödüllerine kavuşacak. 15 yılda yaklaşık 1,5 milyon oy kullanıldı. Her yıl ortalama 100 bin ziyaret alan oylama sistemiyle QM Awards, aynı zamanda sektör için büyük bir kamuoyu araştırması niteliği taşıyor.’’

QM Awards’ın yeni bir organizasyonla büyüyeceğini anlatan Meral, ‘’2027 yılında Quality Management Summit (QM Summit) adıyla turizm sektörünün yönetim süreçlerine odaklanan yeni bir zirveyi hayata geçireceğiz. Bu zirve, Avrupa ve Afrika ülkelerinde de gerçekleştirmeyi hedefledik. 2027 yılında QM Summit’a odaklandık. B2B Master Zone” alanı; otellerden seyahat acentelerine, tedarikçi firmalardan teknoloji şirketlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını planlı iş görüşmelerinde buluşturacak” dedi.