Turizmde umutlar sonbahara kaldı

SELENAY YAĞCI

Bu yıl 50 ülkeden turizm profesyonellerini İstanbul’da 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşturacak olan İstanbul Turizm Fuarı (ITF) için geri sayım başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek olan fuar, bu yıl daha da büyüyerek üçüncü kez kapılarını açacak. Fuar, seyahat acentalarından tur operatörlerine, havayolu şirketlerinden otellere, bölge destinasyonlarından DMC ve incentive firmalarına, teknoloji şirketlerine kadar turizm sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirecek. Fuar kapsamında iki gün sürecek olan ve ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini buluşturacak “Turizm Zirvesi” ise sektörde öne çıkan konuları mercek altına alacak.

Yiyecek-içecekte sıkıntı var

Tanıtım toplantısında konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sezonun iç turizmde fiyatlar sebebiyle yavaş başladığını ancak toparlanacağını belirterek, “Yavaş yavaş Türkiye’nin tatil mevsimi kaymaya başladı. Eylül ekimde yüksek rakamlara ulaşıyoruz” dedi. Bağlıkaya, şunları anlattı: “Yurtdışındaki otel fiyatlarıyla mukayese edildiğinde sunulan hizmet kalitesi olarak bakıldığında negatif bir durum yok. Yiyecek içecek fiyatları olarak bakıldığında bir sıkıntı var. Yerli turistin özellikle tatil için gittiği bölgelerde oda kahvaltı kalışlar var. Ancak dışardaki harcamaların yüksekliğinden dolayı yurt dışına doğru eğilim var. Kapı vizesinin de katkısı oldu. Yavaş yavaş Türkiye’nin tatil mevsimi kaymaya başladı. Eylül ekimde yüksek rakamlara ulaşıyoruz. İnsanları suçlayacak sosyal medya paylaşımları görüyorum ama bunu doğru bilmiyorum. Esnafımız da yerli turistin isteklerini makul ölçüde karşılamaya kendilerini odaklaması gerekiyor. ‘Nasılsa yurtdışına çıkamıyor istediğim fiyatı veririm Türk müşteriye’ mantığından uzaklaşmak gerekiyor. Yurtdışındaki yakın destinasyonlardaki fiyatların da kontrol edilmesi gerekiyor. Hizmet fiyatlarının nisan mayıs boşluğundan dolayı makul seviyeye ineceğine inanıyorum. Temmuz Ağustos gibi daha iyi rakamlara geleceğimizi düşüyorum.”

“İstanbul yüksek fiyat sebebiyle düşüş yaşamadı”

Mevsimlere taleplere göre fiyatlar yükselip düşüyor dünyanın her yerinde kendi içinde bir denge olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “İşin doğasında düşük sezon, yüksek sezon var. Otel sektörünün fiyatları doluluklara göre yükseltip düşürmesi normal. Eleştirilecek durum görmüyorum. Normalin üstünde fiyat uygulayan varsa da piyasa onu kendi içinde dengeliyor. Boş kalarak rakipleriyle aynı düzeye getirmesini sağlıyor. İstanbul ocak-mayısta fiyat yüksekliğinden dolayı bir düşüş olduğunu düşünmüyorum” dedi.

■ “Bu yıl fuar yüzde 30 büyüdü”

Dream Project CEO’su Volkan Ataman ise ITF’nin genç bir fuar olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirtti. Geçen yılki fuar biter bitmez bir sonraki yıl için yerini ayıranlar olduğunu kaydeden Ataman, “Bu nedenle fuarımız şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı. Bu yıl ITF yüzde 30 büyüdü. Fuarımızda yoğun olarak oteller, bölgeler destinasyonlar, tur operatörleri kruvaziyer şirketleri hava yolu şirketleri bulunuyor. Almanya, Rusya, İspanya Mısır, BAE, İran, Macaristan gibi çok sayıda ülke de katılım salgılayacak” dedi. Hosted buyer katılımını 3’e katladıklarını ifade eden Ataman, şunları anlattı: “Bu yıl 50 ülkeden 500 acente ve tur operatörü getiriyoruz. Bu kadar acentenin katılım sağladığı fuarımızda ülke ve destinasyon tanıtımımızı en üst düzeyde yapılacağına inanıyoruz. Yurt içi pazardan da 2 bin seyahat acentası ağırlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası seyahat acentalarıyla birlikte toplamda 2 bin 500 seyahat acentası bir araya gelerek B2B toplantılarını gerçekleştirecek. Bu yıl iş bağlantılarına çok güçlü bir hazırlık yaptık ve bu alana odaklandık. TÜRSAB ile gerçekleştirdiğimiz stratejik partnerlik anlaşması neticesinde, globalden 250 önemli seyahat acentasını fuarımızda ağırlıyor olacağız. Kısacası 15 bin turizm profesyonelini ağırlayacağız.”