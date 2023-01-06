Turizmde yüzler güldü, otel yatırımı hız kazandı

Uluslararası alandaki gelişmelerin yarattığı avantajla 2022 yılının turizmde iyi geçmesi ve pandeminin etkisini yitirmesiyle yeni tesis yatırımları ve yapımı tamamlanan tesislerin hizmete açılması hızlandı. Geride kalan 2022 yılında 130 komple yeni 120 de yenileme yatırımı amaçlayan toplam 250 proje için teşvik belgesi alınmışken, bu yıl da daha önce yapımına başlanan tesislerden Türkiye’nin 41 ilinde toplam 65 bin yatak kapasiteli 148 yeni otel hizmete girecek. Dünya genelinde de bu yıl 1.549’u Çin’de olmak üzere toplam 2.856 yeni konaklama tesisi hizmete sokulacak. Türkiye’de hizmete açılacak tesislerin 67’si 5 yıldız, 40’ı 4 yıldız, 25’i 3 yıldız, 16’sı ise butik otel kategorisinde.

Yatırımlarda ağırlık Marmara’da

Türkiye genelinde 41 ilde gerçekleşen yatırımların büyük bölümü Marmara Bölgesi’nde yürütülüyor. İstanbul’da hizmete girecek 30 otelin 21’i beş yıldız kategoride olacak. Bu yıl kapılarını açacak yeni otellerin illere göre dağılımında İstanbul’u 10’u 5 yıldızlı olmak üzere 20 otel ile Antalya, 10 tesisle Muğla, 9 otel ile İzmir, 7’şer tesisle Nevşehir, Çanakkale, 5’er tesisle Ankara, Balıkesir ve 3’er otel ile Bursa, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Van, 2’şer tesisle Denizli, Erzurum, Mardin, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova izliyor.

Bu yıl hizmete girecek oteller arasında Antalya’da 1975 yılında açılan, 38 yıllık faaliyetin ardından 2013 yılında yenilenmek amacıyla kapatılan 204 odalı Divan Talya Otel de var. Türkiye’de 28 otelle hizmet veren uluslararası zincir otellerden IHG Hotels, bu yılın yaz aylarında iki yeni otel daha açacak. Bunlar; 140 odalı Crowne Plaza İstanbul Ortaköy Bosphorus, 115 odalı Holiday Inn Erzurum.

Dünyanın en büyük otelcilik zincirlerinden Marriott International Körfez, Levant ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç “Hotel DeCamondo Galata, a Tribute Hotel ve Burdock Hotel Istanbul, Autograph Collection dahil olmak üzere yıl sonuna kadar bünyemizdeki markalardan başka oteller de açacağız. Türkiye’deki 18 markaya yenilerini ekleyeceğiz. Moxy Hotels, Westin Hotels, Tribute Portfolio ve Marriott Executive Apartments gibi yeni markaları da Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yatak sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve belediyelerden işletme belgeli olanlar ile bakanlıktan yatırım belgesi almış projedekiler dahil toplam yatak kapasitesi 2 milyonu aştı. 2022 yılı eylül ayı itibariyle Türkiye’de 1 milyon 955 bini işletmede, 139 bini yatırım aşamasında olmak üzere toplam 2 milyon 94 bin yatak kapasitesi var.

17 yeni otel, 22 yenileme projesi için teşvik alındı

Konaklama alanında hem komple yeni, hem de işletmede olanların yenilenmelerine yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı kasım ayında teşvik belgesi verdiği konaklama ile ilgili projeler arasında yenileme amaçlı olanlar komple yeni yatırım amaçlı projelerin önüne geçti. Kasım ayında teşvik belgesi alan projelerin 17’si komple yeni yatırım öngörürken, teşvik belgesine bağlanan yenileme amaçlı proje sayısı 22 oldu. Toplam 39 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 17 tanesi yeni proje olurken; 22 tanesi de modernizasyon yatırımları için düzenlendi. Yeni yatırım teşviki alan yatırımların; 1’i butik, 7’si 3, 2’si 4, 1’i 4 yıldızlı termal ve 6’sı 5 yıldızlı otel amaçlı.