Turizmin gözde şehri “Samsun”

Samsun; tarihi zenginlikleri, büyüleyici coğrafyası, sağlıktaki gelişmişliği, kültür-sanattaki zenginliği ve mavi bayraklı plajları ile turizmin parlayan yıldızı olma hedefini sürdürüyor. Türkiye’nin ikinci büyük kanyonu Şahinkaya Kanyonu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Ayvacık Baraj Gölü gibi turizm destinasyoları ve mavi bayraklı plajları ile Samsun, turizm ile ilgili hedeflerini her geçen yıl daha büyütüyor.

Kentin turizmle ilgili tüm değerlere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Halit Doğan, “Samsun zengin bir tarihle harmanlanan doğal ve coğrafi çeşitliliğe sahip; turizmin her seçeneğini bünyesinde barındıran zengin bir şehir. Biz de şehrimizin bu zenginliğini daha fazla tanıtmanın yanında ve daha fazla turist ağırlayabilmek adına gereken altyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla Samsun’umuzu turizmin parlayan şehri, gözde şehri yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Odak Samsun projesi

Doğan, “ Odak Samsun’ projesi kapsamında turizm destinasyonlarına toplu taşıma dönemini başlattık. Hem turizm pastasından daha fazla pay alması hem de tüm hemşehrilerimizin o bölgeleri görmesi adına bu projeyi hayata geçirdik. Yine turizm tesislerimizi aktif hale getirerek o bölgeleri daha cazip kıldık. Aynı zamanda Samsunum gemilerimiz ile Ayvacık, Vezirköprü ve İlkadım’da gemi turlarımızı sürdürüyoruz. Samsun’un güzelliklerini bir de denizden görüyoruz” dedi.

Şehrin müze zenginliğine de dikkat çeken Başkan Doğan, “Doğal güzelliklerinin yanında kültürel mirasıyla da ön plana çıkan Samsun, müze zenginliği ile de dikkat çekiyor. Birbirinden farklı temalardaki müzelerin 6’sı Belediyemiz sorumluluğunda bulunuyor. Bandırma Gemi Müzesi, Amazon Köyü Müzesi, Atatürk Müzesi, Tütün Müzesi, Kent Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi; tarihi ve kültürü yaşamak isteyen misafirlerimiz tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzelerimizle ilgili hedefimiz hep daha fazlası” diye konuştu.

Mavi bayraklı plajları

Samsun’un deniz turizmini de değerlendiren Başkan Doğan, “Samsun çok güzel bir sahil kenti. Mavi bayraklı plajları, bisiklet yolları, aqua parkları ve kilometrelerce uzanan sahilleri ile gözde bir şehir. Atakum Sahili, Yakakent Sahili turizmde ender rastlanacak güzelliklerden. Bize düşen görevse bu güzellikleri daha fazla tanıtmak ve turizmde daha fazla söz edilir hale getirmek” dedi.

Karavan turizmi

Sağlık, tarih, kültür, spor ve doğa turizminde her geçen yıl ilginin arttığı Samsun, karavan turizminin de parlayan şehri oldu. Yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon haline gelen Büyükşehir Belediyesi’ne ait karavan parkları geçen yaz döneminde 79 şehir, 43 ülkeden binlerce tatilciyi ağırlarken bu yıl daha fazla misafirin Samsun’u tercih edeceği ön görülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’da göreve geldikleri günden bu yana Samsun’un karavan turizmi yönünü öne çıkaracak çalışmalar yaptıklarını ve karavan park alanlarının sayısını artırdıklarını ifade etti.