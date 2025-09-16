Türk turizmcilerden Mısır’a yatırım hamlesi: İki otel sırada

Rusya’dan gelen üst gelir grubuna mensup turistlerin tercihleri değişiyor. Uzun süredir lüks turizmde lider konumda olan Türkiye, Mısır’ın yükselişiyle ciddi bir rekabetle karşı karşıya. 2023-2025 verilerine göre premium segmentte Mısır’ın payı hızla artarken, Türkiye’nin payında gerileme yaşandı. Rus tur operatörü Fun&Sun verilerine göre 2023’te lüks turistlerin yalnızca yüzde 4’ü Mısır’ı seçerken, bu oran 2025’te yüzde 13’e çıktı. Aynı süreçte Türkiye’nin payı yüzde 55’ten yüzde 48’e düştü. Avrupa pazarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Nefes'den Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre artan maliyetler nedeniyle seyahat acenteleri Türkiye turlarını satmakta zorlanırken, özellikle çocuklu aileler 2025 itibarıyla Antalya yerine Mısır’ı tercih etmeye başladı.

60 milyon dolarlık otel yatırımı

Türk turizmciler, Mısır’ın hızla büyüyen turizm pazarındaki rekabet karşısında yatırımlarını artırmaya yöneldi. Tekstil sektöründeki faaliyetlerinin ardından turizme adım atan Şahinler Holding, Mega Saray markasıyla Kızıldeniz veya Şarm El Şeyh’te 60 milyon dolarlık otel yatırımı yapmayı planlıyor. NG Hotels’in de benzer şekilde Mısır’da yatırım için görüşmeler yürüttüğü biliniyor. Halihazırda Rixos’un Mısır’ın farklı turizm bölgelerine yayılmış 8 oteli bulunuyor. Türk markalarından Titanic, Şarm El Şeyh’te bu yıl otel açarak pazara giriş yaparken, Coral Group Hotels de iki oteliyle bölgede faaliyet gösteriyor.

“Mısır’da bu sene 500 milyon dolara yakın bir yatırım gerçekleştirildi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, “Mısır’da bu sene 500 milyon dolara yakın bir yatırım gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor” dedi. Denizer, yatırımlarda en büyük payı konfeksiyon sektörünün aldığını söyledi. Mısır’ın turizmindeki potansiyeline dikkat çeken Denizer, “Mısır’da çok uzun bir sezon var. Neredeyse 12 aya yayılabiliyor” diye konuştu. Denizer, yatırımların deniz turizminin önde gelen merkezlerinden Şarm El-Şeyh ve Alameyn’de yoğunlaştığını aktardı.

Türkiye'de yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif tatil rotası

Fiyat avantajı, kolay vize uygulamaları, sıcak iklimi, antik tarihi Mısır’ın cazibesini artırıyor. Mısır’daki 5 yıldızlı oteller, Türkiye’ye göre yüzde 30-40 daha uygun satış yapıyor. Ayrıca Şarm El-Şeyh gibi popüler turistik şehirlerine vizesiz girilebiliyor. Hal böyle olunca Türkiye'de yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif tatil rotası arayan Türk turistin de Mısır'a ilgisi her geçen yıl artıyor. Google aramaları da bu trendi doğruluyor. 2025'te geçen yıla göre Mısır tatil aramalarında yüzde 40’lık bir artış yaşandı. 2024 yılında Mısır’ı ziyaret eden Türk turist sayısı yaklaşık 230 bine ulaşarak yüzde 70 artış gösterdi. 2025’te bu sayının 300 binin üzerine çıkması bekleniyor.