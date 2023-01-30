İngiltere’de Almanya’ya göre daha önce başlayan erken rezervasyonlar devam ederken, oluşan yaz fiyatları da belli olmaya başladı. Gerçekleşmiş rezervasyon verileri baz alınarak en çok tercih edilen yedi destinasyondaki yaz dönemi paket tur fiyatları çıkarıldı.

İngiltere Tüketiciler Derneği, Travel- Supermarket.com’da en çok tercih edilen ilk yedi destinasyonun bir haftalık paket tur fiyatlarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre İngiltere’de yaz sezonu (Temmuz- Ekim) bir haftalık paket turun en ucuzu İspanya’da. Türkiye, İngilizler için en ucuz destinasyonlar arasında ikinci sırada. Araştırmaya göre İngilizler için Türkiye İspanya’dan pahalı Yunanistan’dan ucuz bir konumda bulunuyor.

TravelSupermarket.com verilerine göre Temmuz-Ekim dönemindeki bir haftalık paket turun fiyatı İspanya’da 693 pound, Türkiye’de 800 pound. Aynı paketin Yunanistan fiyatı 867 pound. Karşılaştırmalı araştırmaya göre destinasyonların geçen yılın aynı dönem fiyatlarına göre en yüksek artış yüzde 30 ile Yunanistan ilk sırada. Türkiye paket tur fiyatındaki artış yüzde 21.İspanya’daki fiyat artışı yüzde 20.

Ucuzlukta 2., tercihte 4.

Karşılaştırılan yedi destinasyon fiyatlarına göre Türkiye, İngiltere ve İspanya’dan sonra en ucuz ikinci destinasyon olduğu halde tercih edilmede 4. sırada yer alıyor.

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Tur operatörleri program büyütüyor

Buna rağmen İngiltere’de Türkiye satışları beklenenden iyi gidiyor. Nitekim havayolu şirketleri Türkiye’ye yapacakları uçuş sayılarını artırıyor, programlarına yeni uçuş noktaları alıyor.

İngiliz tur operatörü Jet2 ve Jet2holidays 2023 Ekim ayı için İngiltere'den farklı yurtdışı destinasyonlarına 45 bin ek koltuk kapasitesi ekledi. Tur operatörü, Kanarya Adaları’nda Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura ve Tenerife’ye, Türkiye’de ise İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman’a haftada 50’den fazla ekstra uçuş ekledi.

İngiliz tur operatörü easyjet 2023 yazı için açtığı 19 yeni uçuş noktasından üçü nüTürkiye’ye yöneltiyor.

Şirket mevcutlara ek olarak Belfast ve Edinburgh'tan Antalya'ya, Luton’dan da İzmir’e sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Diğer tur operatörü ve havayolu Jet2 da easyJet de 2023 Türkiye uçuş programına yeni noktalar ekledi.