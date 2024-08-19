Türkiye, otel yatırımlarında 4’üncü sırada

Yeni otel yatırımları Avrupa’da ve Türkiye’de devam ediyor. Avrupa’da bu yılın ilk yarısı itibariyle toplam 64.835 oda kapasiteli 418 yeni otel yapılıyor. Türkiye, Avrupa’da en çok yeni otel yapılan ülkeler arasında dördüncü sırada.

Lodging Econometrics’in (LE) 2024 2. Çeyrek Avrupa Otel İnşaatı Yatırım Trend Raporu’ndaki verilere göre yeni otel yatırımında İngiltere 306 proje ile ilk sırada. O’nu 178 proje ile Almanya, 120 proje ile Fransa’nın izlediği, Türkiye’nin de 117 proje ile dördüncü sırada olduğu belirtiliyor. Türkiye’de 2026 yılına kadar 354 yeni otel ve turizm yatırımı projesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul 2. sırada

Yeni otel yatırımlarının şehirlere göre dağılımında Londra 76 proje ile ilk sırada yer alırken, arkasından İstanbul geliyor. İstanbul, 50 yeni otel yatırımı projesiyle Avrupa şehirleri listesinde ikinci sırada. Raporda Avrupa genelinde geçen yıl toplam 115.300 oda kapasiteli 755 otel projesinin olduğu, bu yılın ilk yarısında ise toplam 64.835 oda kapasiteli 418 yeni otel yatırım projesi olduğu belirtiliyor.

Yeni otel yatırımlarının yüzde 21’i lüks kategorisinde

Raporda otellerde yeni otel yatırım projeleri yanında yenileme yatırımlarının da hızlandırıldığı, Avrupa genelinde toplam 95.519 oda kapasiteli 825 tesiste yenilemeye gidildiği belirtiliyor. Bu arada yılın ilk yarısında Avrupa genelinde 128 yeni otelin açıldığı yılın ikinci yarısında buna 202 otel daha eklenerek 2024’te yeni açılan toplam otel sayısının 330’a ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’de 100 yeni otel

Bu arada 2025-2026 yılı döneminde Türkiye genelinde 4 ve 5 yıldızlı 100 yeni otelin hizmete girmesi, 2026 yılına kadar da 354 yeni otel ve turizm yatırımı projesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

AVRUPA’DA EN ÇOK YENİ OTEL YATIRIMI OLAN İLK 5 ÜLKE

● İngiltere (306 proje/43.515 oda)

● Almanya (178 proje/28.637 oda)

● Fransa (120 proje/12.831 oda)

● Türkiye (117 proje/17.856 oda)

● Portekiz (114 proje/14.247 oda)

AVRUPA’DA EN ÇOK YENİ OTEL YATIRIMI OLAN İLK 5 ŞEHİR

● Londra/İngiltere (76 proje/14.954 oda)

● İstanbul/ Türkiye (50 proje/8.397 oda)

● Lizbon/ Portekiz (36 proje/4.425 oda)

● Dublin/ İrlanda (26 proje/5.012 oda)

● Düsseldorf/ Almanya (24 proje/4.448 oda)

Kaynak: Lodging Econometrics (LE)