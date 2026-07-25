Türkiye turizmde kazananlar listesinde!

Pandemi sonrası küresel turizm dengeleri yeniden şekilleniyor. OECD verileri baz alınan analize göre, 2019-2025 döneminde uluslararası ziyaretçi sayısını en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Türkiye de turist sayısını pandemi öncesinin üzerine çıkaran ülkeler arasında yer alarak dikkat çekti.

Kapsamlı yatırımlar, yeni destinasyon stratejileri ve ulaşım ağlarının genişlemesi özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini öne çıkarırken, Avrupa'da da bazı ülkeler güçlü toparlanma performansı sergiledi. Buna karşın İsrail, İrlanda ve ABD gibi ülkeler pandemi öncesindeki turist sayılarına henüz ulaşamadı.

Turist Sayısını En Fazla Artıran İlk 20 Ülke (2019-2025) Sıra Ülke Değişim 1 Suudi Arabistan +67% 2 Fas +53% 3 Mısır +47% 4 Brezilya +46% 5 Kolombiya +45% 6 Japonya +34% 7 Şili +33% 8 Norveç +28% 9 Sırbistan +27% 10 Danimarka +22% 11 Türkiye +21% 12 Portekiz +20% 13 Lüksemburg +19% 14 Slovenya +16% 15 İspanya +16% 16 İzlanda +14% 17 Fransa +12% 18 Yunanistan +11% 19 Hollanda +11% 20 İsveç +11%

Türkiye de kazanan ülkeler arasında

Araştırmaya göre Türkiye, pandemi öncesine kıyasla uluslararası ziyaretçi sayısını artıran ülkeler arasında yer aldı. Avrupa'da Norveç, Sırbistan ve Danimarka ilk 10'a girerken; Portekiz, İspanya ve Fransa da 2019 seviyesinin üzerine çıkan ülkeler arasında gösterildi.

En fazla turist kaybeden ülkeler

Pandemi sonrası toparlanamayan ülkeler de dikkat çekiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve güvenlik sorunları bazı destinasyonlarda turist sayısını ciddi şekilde aşağı çekti.

Sıra Ülke Değişim 1 İsrail -%71 2 İrlanda -%32 3 Arjantin -%23 4 Peru -%22 5 Tayland -%17 6 ABD -%14 7 Kanada -%11 8 Yeni Zelanda -%9 9 Almanya -%6 10 Avustralya -%6 11 İtalya -%5 12 Endonezya -%4

Araştırma, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın küresel turizmde hızlı yükselişine işaret ederken, Avrupa'nın büyük bölümünün de pandemi öncesi seviyeleri yakalamayı başardığını ortaya koyuyor. Ancak çatışmaların yaşandığı bölgeler ile bazı gelişmiş ekonomilerde uluslararası turist trafiği hâlâ 2019 seviyesinin gerisinde bulunuyor.