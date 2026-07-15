Türkiye turizmde rekor kırdı: Dünyada 4'üncü sıraya yükseldi

Raporda Türkiye; Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alırken, İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı.

Sıralama, uluslararası turizmde Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güçlü ivmenin ve küresel ölçekte artan cazibesinin önemli bir göstergesi oldu. World Population Review verilerine göre Türkiye, 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer aldı.

Dünya turizm ligi açıklandı

World Population Review'in 2026 "Most Visited Countries" raporuna göre uluslararası ziyaretçi sayısında Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, İspanya 93,8 milyon ziyaretçiyle ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise 73,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye dördüncü sıraya yükselirken, Türkiye'yi 57,7 milyon ziyaretçiyle İtalya, 45 milyon ziyaretçiyle Meksika, 41,8 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık, 37,5 milyon ziyaretçiyle Almanya, 36,9 milyon ziyaretçiyle Japonya ve 36 milyon ziyaretçiyle Yunanistan takip etti.