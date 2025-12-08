Türkiye turizmde yükseliyor: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10’unda

  1. Ekonomim
Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Rapor, Türkiye’nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

Euromonitor International’ın yayımladığı rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5’inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

Türkiye Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükseldi

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.

İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

Türkiye’nin turizmde küresel gücü tescillendi

Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

