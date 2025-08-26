Türkiye’nin Pakistan’a desteği turizme yansıdı: Hintli turist sayısında sert düşüş!

Türkiye'nin Hintli turist sayısında son dönemde yaşanan yükseliş, 2025 Temmuz ayında keskin bir düşüşle sekteye uğradı. Resmî verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43,74 oranında azalarak 16 bin 244'e geriledi.

Önemli bir kırılma olarak kayıtlara geçti

Söz konusu düşüş, 2023'te 24 bin 704 ve 2024'te 28 bin 875 olarak kaydedilen (transit yolcular dahil) ziyaretçi sayıları dikkate alındığında, iki yıllık sürekli artışın ardından gelen önemli bir kırılma olarak kayıtlara geçti.

Boykotta, Hindistan kamuoyunda Türkiye karşıtı sosyal medya kampanyalarının yanı sıra Türk Hava Yolları’na yönelik boykot çağrılarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Hintlilerin tepkisi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan da benzer şekilde boykot edildi. 2024 Haziran ayında 28 bin 315 Hintli Azerbaycan’ı ziyaret ederken, 2025 Haziran’ında bu rakam 9 bin 934’e kadar geriledi.