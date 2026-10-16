Türkiye’nin spor turizmi 1,4 milyar dolara yaklaştı

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Türkiye’de spor turizmi pazarı; uluslararası organizasyonlar, futbol kampları ve golf turizminin katkısıyla 1,1-1,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Deloitte’un Türkiye Spor Ekosistemi ve Sektör Raporu 2026 verilerine göre sektörün toplam turizm gelirleri içindeki payı yaklaşık yüzde 2 olurken, yüksek harcama yapan yabancı ziyaretçiler büyümenin önemli kaynakları arasında yer aldı.

Spor amacıyla seyahat eden turistlerin kişi başına harcamalarının genel turist ortalamasının 1,5-2 katına çıkabildiği belirtiliyor. Organizasyon ücretleri, spor ekipmanları, ulaşım ve uzun konaklama süreleri, bu ziyaretçilerin harcamalarını artıran başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Yabancı turistler spor turizminin gelirlerini artırıyor

Türkiye; iklim avantajı, gelişmiş konaklama tesisleri ve uluslararası ulaşım bağlantılarıyla spor turizminde öne çıkan destinasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, elverişli hava koşulları ve spor altyapısı sayesinde yıl boyunca farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor.

Sektör gelirlerinin yarısından fazlasının yabancı ziyaretçilerden elde edilmesi, uluslararası talebin önemini ortaya koyuyor. Avrupa’da spor turizminin öne çıktığı ülkelerden İtalya’da ise sektörün ekonomik büyüklüğü 2023 yılında yaklaşık 11,9 milyar avroya ulaşmıştı.

Antalya spor kamplarıyla turizmi yıl geneline yayıyor

Avrupa futbol takımlarının kış döneminde Antalya’yı kamp merkezi olarak tercih etmesi, turizm faaliyetlerinin yaz sezonuyla sınırlı kalmamasına katkı sağlıyor. Bölgedeki tesisler, iklim koşulları ve konaklama olanakları, Antalya’yı spor kulüpleri açısından cazip bir merkez haline getiriyor.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki rolünün de önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak olması, Türkiye’nin 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı ve İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek UEFA EURO 2032, spor turizmi açısından öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor.

EuroLeague Final Four ve UEFA finalleri gibi büyük etkinlikler de yüksek harcama potansiyeline sahip ziyaretçilerin Türkiye’ye çekilmesi bakımından önem taşıyor.

Belek, golf turizminin merkezinde yer alıyor

Türkiye’nin spor turizmi gelirlerinde golf önemli bir yer tutuyor. Antalya’nın Belek bölgesi, uluslararası standartlardaki golf sahaları, lüks otelleri ve ulaşım olanaklarıyla özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Par5 Escapes Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Abdullah Hazar, Türkiye’nin golf turizminde İspanya ve Portekiz gibi ülkelerle rekabet ettiğini belirtti. Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de kış aylarında alternatif destinasyonlar olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye’ye golf oynamak için gelen ziyaretçiler arasında Birleşik Krallık ilk sıralarda yer alırken Almanya, İrlanda, İskandinav ülkeleri, Avusturya ve İsviçre de önemli kaynak pazarlar arasında bulunuyor.

Golf turizminin ekonomik büyüklüğü 250 milyon avroya yaklaştı

Hazar’ın paylaştığı sektörel tahminlere göre küresel golf turizmi pazarı 2025 yılında yaklaşık 27 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörde yıllık yüzde 9-11 düzeyinde büyüme beklentileri bulunuyor.

Türkiye’de golf turizminin yıllık ekonomik büyüklüğünün ise 200-250 milyon avro aralığında olduğu tahmin ediliyor. Hazar, bu rakamların kesinleşmiş resmî istatistiklere dayanmadığını vurguladı.

Golf turistlerinin yüksek harcama eğilimi ve kış aylarında oluşturdukları talep, bu alanı Türkiye açısından önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor. Belek’te otellerin ve golf sahalarının birbirine yakın konumlanması da ziyaretçilere ulaşım ve konaklama açısından kolaylık sağlıyor.

Golf yatırımlarında yeni destinasyonlar değerlendiriliyor

Türkiye’de golf turizmini Antalya dışındaki bölgelere yaymaya yönelik çalışmalar kapsamında Dalaman’da planlanan yatırımlar dikkat çekiyor. Bodrum, İzmir çevresi ve Mersin de yeni golf turizmi destinasyonları arasında değerlendiriliyor.

Hazar, yeni yatırımların planlanmasında su kaynaklarının yeterliliği, çevresel koşullar, uçuş bağlantıları ve gerçek ziyaretçi talebinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Bu unsurların dikkate alınmasının, Türkiye’nin golf turizmindeki rekabet gücünün korunması ve sektörün sürdürülebilir biçimde büyümesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.