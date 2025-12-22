Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayına ilişkin yabancı ziyaretçi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,61 artış kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçici verileri, söz konusu ayda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının 2 milyon 804 bin 911 olduğunu ortaya koydu.

İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı

Kasım ayında yabancıların ülkeye giriş yaptığı iller arasında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam girişlerin yüzde 52,14’ünü oluşturan İstanbul’a 1 milyon 462 bin 607 yabancı ziyaretçi geldi. İstanbul’u yüzde 14,74 payla Antalya, yüzde 11,53 ile Edirne, yüzde 3,94 ile Artvin ve yüzde 2,37 ile Hakkari takip etti.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı

Yılın ilk 11 ayını kapsayan ocak-kasım döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artarak 50 milyon 57 bin 225’e yükseldi.

Söz konusu dönemde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında İstanbul yüzde 34,92 pay ve 17 milyon 478 bin 423 kişi ile ilk sırada yer aldı. Antalya yüzde 31,46 pay ve 15 milyon 749 bin 551 kişi ile ikinci sırada bulunurken, Edirne yüzde 8,31 pay ile 4 milyon 160 bin 696, Muğla yüzde 6,95 pay ile 3 milyon 481 bin 101 ve İzmir yüzde 3,12 pay ile 1 milyon 564 bin 27 ziyaretçiyle ilk beş içinde yer aldı.