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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı

2024 yılı haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %4,95 artış kaydedildi.

Haber Merkezi
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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,95 oranında bir artış göstererek 5 milyon 860 bin 446 oldu.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 236 bin 528'i (%4,04) günübirlikçi olarak belirlendi.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %38,20 (2.238.663)                   

2-İstanbul %27,96 (1.638.399)                   

3-Muğla %9,71 (569.111)                   

4-Edirne %7,29 (427.185)                   

5-İzmir %3,43 (200.904) 

Yılın ilk altı ayında artış görüldü

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,33 artış göstererek 21 milyon 644 bin 659 oldu. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 493 bin 287'si (%2,28) günübirlikçi olarak belirlendi.

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %39,56 (8.562.167)

2-Antalya %27,20 (5.886.594)

3-Edirne %9,47 (2.049.794)

4-Muğla %5,69 (1.232.255)

5-Artvin %3,50 (757.028)

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