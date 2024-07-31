Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,95 oranında bir artış göstererek 5 milyon 860 bin 446 oldu.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 236 bin 528'i (%4,04) günübirlikçi olarak belirlendi.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %38,20 (2.238.663)

2-İstanbul %27,96 (1.638.399)

3-Muğla %9,71 (569.111)

4-Edirne %7,29 (427.185)

5-İzmir %3,43 (200.904)

Yılın ilk altı ayında artış görüldü

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,33 artış göstererek 21 milyon 644 bin 659 oldu. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 493 bin 287'si (%2,28) günübirlikçi olarak belirlendi.

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %39,56 (8.562.167)

2-Antalya %27,20 (5.886.594)

3-Edirne %9,47 (2.049.794)

4-Muğla %5,69 (1.232.255)

5-Artvin %3,50 (757.028)