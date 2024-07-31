Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı
2024 yılı haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %4,95 artış kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,95 oranında bir artış göstererek 5 milyon 860 bin 446 oldu.
Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 236 bin 528'i (%4,04) günübirlikçi olarak belirlendi.
Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %38,20 (2.238.663)
2-İstanbul %27,96 (1.638.399)
3-Muğla %9,71 (569.111)
4-Edirne %7,29 (427.185)
5-İzmir %3,43 (200.904)
Yılın ilk altı ayında artış görüldü
2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,33 artış göstererek 21 milyon 644 bin 659 oldu. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 493 bin 287'si (%2,28) günübirlikçi olarak belirlendi.
Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %39,56 (8.562.167)
2-Antalya %27,20 (5.886.594)
3-Edirne %9,47 (2.049.794)
4-Muğla %5,69 (1.232.255)
5-Artvin %3,50 (757.028)