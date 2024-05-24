Türkiye'ye akın ettiler: İlk çeyrekte 13 milyona yakın giriş yapıldı

Mehmet Kaya-Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Ocak-Nisan döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının önceki yıl aynı döneme göre yüzde 11,75 artarak 10 milyon 654 bin 94 kişiye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, Ocak-Nisan dönemi sınır giriş ve çıkış verilerini yayımladı. Bu dönemde, Türk vatandaşı ziyaretçi sayısı 2 milyon 24 bin 865 kişi olarak belirlendi. Böylece yılın ilk 4 ayında, Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçi toplamı 12 milyon 678 bin 959 kişi oldu. Yabancı ziyaretçilerin tamamı turist anlamına gelmiyor. Sınır giriş-çıkış verilerine dayalı olduğu için iş ve diğer nedenlerle gelenleri de kapsıyor.

Rusya’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı azaldı

Yine ilk 4 aylık dönemde en fazla yabancı (Türk vatandaşı olmayan) ziyaretçi gelen ülke Almanya oldu. Bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16,20 oranında artışla 1 milyon 123 bin kişi olarak belirlendi. İkinci sıradaki Rusya’dan 1 milyon 78 bin kişi geldi. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,51 oranında geriledi. Ancak Rusya’dan ziyaretçi sayısında Nisan ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 4 artış oldu. Ocak-Mart döneminde üçüncü sıradaki İran’dan ise aynı dönemde yüzde 51,78 artış görülerek 946 bin ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Nisan’da artış oranı yüzde 8,71

Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 8,71 arttı. Bu ayda, en fazla ziyaretçi alınan ülkelerden sadece Almanya’da yüzde 5,8’lik gerileme oldu. Onun dışındaki Rusya, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve İran’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında aylık bazda artış oldu.