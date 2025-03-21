Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı şubatta azaldı
Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 azalış gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalış göstererek 2.171.942 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 57,80 (1 255 459)
2-Edirne yüzde 10,60 (230 153)
3-Antalya yüzde 9,47 (205 712)
4-Artvin yüzde 3,48 (75 665)
5-Hakkâri yüzde 2,89 (62 796)
2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 343 060 olmuştur.
Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 58,12 (2 524 119)
2-Edirne yüzde 10,73 (465 931)
3-Antalya yüzde 8,58 (372 454)
4-Artvin yüzde 4,03 (175 174)
5-Hakkâri yüzde 2,88 (125 156)"