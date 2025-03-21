Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı şubatta azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalış göstererek 2.171.942 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 57,80 (1 255 459)

2-Edirne yüzde 10,60 (230 153)

3-Antalya yüzde 9,47 (205 712)

4-Artvin yüzde 3,48 (75 665)

5-Hakkâri yüzde 2,89 (62 796)

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 343 060 olmuştur.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 58,12 (2 524 119)

2-Edirne yüzde 10,73 (465 931)

3-Antalya yüzde 8,58 (372 454)

4-Artvin yüzde 4,03 (175 174)

5-Hakkâri yüzde 2,88 (125 156)"