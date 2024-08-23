Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuzda yüzde 2,6 arttı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428’i (yüzde 4,01) günübirlikçidir.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 35,50

2-İstanbul yüzde 25,98

3-Edirne yüzde 10,95

4-Muğla yüzde 9,53

5-İzmir yüzde 4,12

Ocak-Temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,27 arttı

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 olmuştur.

Aynı dönemde yabancı ziyaretçilerin 787 bin 715’i (yüzde 2,72’si) günübirlikçidir.

Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 36,12

2-Antalya yüzde 29,30

3-Edirne yüzde 9,85

4-Muğla yüzde 6,66

5-Artvin yüzde 3,21"