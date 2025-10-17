Türklerden, emlak karşılığı oturma izni veren Yunanistan’a yoğun ilgi

Mehmet KAYA/ANKARA

Emlak ya da yatırım karşılığı, vatandaşlık ve/veya oturma izni veren ülkelerde emlak almak, yatırım yapmak isteyen kişilere aracılık veren Astons şirketinin Astons Dubai Ülke Direktörü İgor Nemtsov ve aynı şirketin Türkiye ofisinden Satış Yöneticisi Yağız Yiğit Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Türklerin, yurt dışından emlak alımına yönelik ilgisinin devam ettiği vurgulandı.

Yağız Yiğit, yurt dışından emlak satınalma amacının sırasıyla, vize kolaylığı-dolaşım hürriyeti, çocukların eğitimi, eğitim alan çocuklara yakın olmak ve kar ya da gelir amaçlı yatırım olduğunu vurguladı. Yoğun olarak Avrupa ülkelerinden emlak satın almalarının gerçekleştiği bir dönemin ardından, bu ülkelerin çoğunun emlak satışı karşılığı oturma izninden çıkmaya başladıklarını, bazı ülkelerin durdurduğunu ya da başta asgari bedel ve bağış olmak üzere mali koşulların ağırlaştırıldığını vurgulayan Yağız Yiğit, son dönemde Yunanistan’ın asgari 250 bin Euro bedelli ev alımı karşılığı oturma izni vermesi nedeniyle bu ülkenin Türkler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini bildirdi.

Türkler en fazla Atina’yı tercih ediyor

İgor Nemtsov da Türklerin Yunanistan’da emlak alanlar içinde sürekli ilk 3’te yer aldığını vurgulayarak, bu ülkenin mevcut evleri yenileme yönünde bir program uyguladığını, oturma izninin de bu evleri satın alanlar için kolaylaştırıldığını vurguladı. Türklerin en fazla Atina’yı tercih ettiğini belirten Nemtsov, buraya erişimin kolay olması yanında emlak değerinin korunmasının da etkin olduğunu, Selanik’in bu nedenle tercihlerde geri kaldığını kaydetti. Nemtsov bir soru üzerine, Türkiye’den vatandaşlık ve oturma izni için de geçmişte yaşanan yoğun ilginin son dönemde hızla aşağılara düştüğünü belirtti.

Başvurudan itibaren tüm süreçlerde hizmet veriliyor

Şirketlerinin bu nedenlerden dolayı Türk vatandaşlarına yönelik faaliyetlerinde ağırlığı Yunanistan’a verdiğini belirten İgor Nemtsov, kendi emlak havuzlarından seçilen bir yatırım olması kaydıyla, başvurudan itibaren tüm süreçlerde hizmet verdiklerini ve sonuçlandırdıklarını söyledi. Son dönemde basına da yansıyan şekilde, çeşitli hata ya da suç sayılabilecek unsurlar nedeniyle oturma izni ya da pasaportların iptalinin olduğunu belirten Nemtsov, bu nedenle hukuki çerçeve içinde kalmanın önemli olduğunu vurguladı.