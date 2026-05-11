TÜROB Başkanı Eresin: Kurumlar Vergisi indirimi turizm sektörü için de geçerli olmalı

Eresin, “Türkiye’ye doğrudan döviz girdisi sağlayan, yürürlükteki mevzuatta ihracatçı-döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti olarak tanımlanan turizm sektörünün de destek mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız” dedi.

Bekle-Gör eğilimi baskı oluşturuyor

TÜROB Başkanı Eresin konuyla ilgili açıklamasında, 15 maddelik vergi paketi içerikli kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri TÜROB olarak dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi: Küresel jeopolitik gerilimlerin, özellikle enerji ve istihdam maliyetlerindeki artışın ve uluslararası talepte yaşanan yavaşlamanın etkilerini turizm sektörü olarak yoğun şekilde hissediyoruz. Havayolu arzındaki daralma ve rezervasyonlarda gözlemlenen ‘bekle-gör’ eğilimi, sektörümüz üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Böylesine hassas bir dönemde, yasa tasarısında yer alan; sanayi sicil belgesine haiz üretici ve zirai üretim faaliyetlerine, ihracatçı şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranında indirim yaklaşımını ülke ekonomisi açısından önemli buluyoruz. Ancak Türkiye’ye doğrudan döviz girdisi sağlayan, yüksek istihdam oluşturan, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan, yürürlükteki mevzuatta ihracatçı- döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti olarak tanımlanan turizm sektörünün de bu destek mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız.

Turizm sektörü, yalnızca hizmet üreten değil; aynı zamanda güçlü bir hizmet ihracatı gerçekleştiren stratejik bir sektördür. Özellikle konaklama sektörü, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve sağladığı ekonomik katkıyla Türkiye ekonomisinin en önemli taşıyıcı alanlarından biri olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, üretim, tarım ve temelde mal ihracatına sağlanan desteklerin benzerlerinin, hizmet ihracatı gerçekleştiren turizm sektörünün konaklama ve diğer faaliyetleri için de değerlendirilmesi son derece önemlidir."