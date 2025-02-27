TÜROB/Müberra Eresin: İstanbul otellerinde doluluk oranı yüzde 58

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin “Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 53’tü. Verilerden de görüldüğü üzere, ortalama doluluk oranlarında geçen yılın rakamlarını geçmemiz memnuniyet verici” dedi.

TÜROB’un “Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği” etkinliği, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ile TÜROB üyeleri ve turizm sektörünün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkenin 2024 Ocak-Aralık döneminde 62 milyon 270 bin ziyaretçi ağırladığını, bu ziyaretçilerin 52 milyon 629 binini yabancıların oluşturduğunu söyleyen Eresin, “Yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi” şeklinde konuştu.

Eresin, İstanbul genelinde yapılan ve STR Global tarafından TÜROB için özel olarak hazırlanan araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “İstanbul’da doluluk oranları Aralık 2024’te yüzde 57,07, STR verilerine göre ise yüzde 64,3. Ocak-Aralık 2024’te ise doluluk TÜROB verilerine göre, yüzde 66,24 iken STR verilerine göre ise yüzde 69,1. TÜROB verilerine göre, İstanbul’da ortalama gecelik konaklama ücreti Aralık 2024’te 116,06 Euro, STR verilerine göre ise 126,34 Euro.”

Bu yılın ocak ayında ise İstanbul’da TÜROB verilerine göre dolulukların yüzde 58,31 olduğuna dikkati çeken Eresin, “Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 53’tü” diye konuştu.