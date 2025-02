TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Otellerin güvenliğini acenta denetlemeli

Takip Et

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, bu yıl 28’inci kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl ABD, Almanya İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 78 ülkeden 666 davetli tur operatörünü ağırlıyor. En büyük ilgiyi ise Türk turistlerin vizesiz seyahat edebildiği Balkan ve Latin Amerika ülkeleri ile kolay vize alınan ülkeler görüyor.

Fuarda moderatörlüğünü TÜ- ROFED eski Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın yaptığı “Fikir Önderleri 2025 Turizm Öngörülerini Açıklıyor” başlığıyla düzenlenen panelde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketine ilişkin görüşlerini açıklarken, dikkat çeken bir çözüm önerisinde bulundu. Bağlıkaya, otellerdeki güvenlik tedbirlerini, yolcunun sorumluluğunu üstlenen tur operatörleri ve seyahat acentalarının denetlemesi gerektiğini söyledi. Köklü turizm geçmişine sahip ülkelerde yolcunun güvenliğiyle ilgili konularda tur operatörleri ve seyahat acentalarının kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Bağlıkaya, dünyanın her yerinde bakanlığın düzenleme yaptığını, acentaların denetlediğini, buna uymayan otellere müşteri götürmediğini belirtti. Birleşik Krallık'taki seyahat acenteleri ve tur operatörleri tarafından kurulan ABTA’nın güvenlik normlarından bahseden Bağlıkaya, “Yangınla ilgili denetim yaptıkları checklist bile 40 sayfa. TÜRSAB olarak ABTA’nın uyguladığı güvenlik normlarının üzerinde çalışmaya başladık. Yakın bir zamanda acentelerimize dikkat etmeleri gereken kriterlerle ilgili bir doküman yayınlayacağız. Dünyanın her yerinde yurt dışından tur operatör tek tek oteli gelir inceler. Kendine göre bir biçimde düzenleme ister. Bu Türkiye’de yerli turist taşıyan arkadaşlar tarafından uygulanan bir şey değil. Belki de bir standardı olmadığı için. Tesislerin niteliklerine yönelik yönetmelik 58 kez değiştirilmiş. Yangın felaketinin yaşattığı acıların yanında Türkiye turizmine de ciddi zarar verdi. Turizmde güvenlik her şeyden daha önemli. İçinde insan ihmali barındıran şeyler anlaşılabilir değil. Rakip ülkelerimiz günlerce Türkiye güvenli değil diye yayın yaptı. Ayağımıza çelme takmak için yer arıyorlar. Bütün otel denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın altına girmesi ayrı bir yükü artırdı” diye konuştu.

Verilerin doğruluğuna ikna değiliz

Turizmde doğru verinin önemine de dikkat çeken Bağlıkaya, şunları anlattı: “Veriler doğru mu? Değil. Verilerimizle ilgili çok büyük sıkıntı var. Turizm geliri 2 kez revize edildi. Bu veriler hiçbirimizi ikna etmiyor. Rakiplerinle mukayese edemiyorsun. Bu hesaplama yöntemiyle onlarla aynı hesabı yapıyormuşsun gibi. Gelir düzeyi yüksek turist deniyor; bunun için TÜİK’in verileri vardı kapattılar, çünkü düşüyor. Gelir düzeyi yüksek turist daha az geliyor. Bir garip başarı hikayesi yazıldı. Rakamlarla oynamadan gerçekçi olmak gerek.”

■ Türkiye’den Mısır’a giden turist sayısı %40 arttı

EMITT Turizm Fuarı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, Türkiye’den Mısır’a giden turist sayısının yüzde 40 artarak 250 bin olduğunu açıkladı. Fathy, “Rakam çok yüksek değil ama artacak. Bu yıl jeopolitik duruma rağmen ziyaretçi sayısında yüzde 6 arttı. Gelirimiz de 17 milyar dolar oldu. İki haneli büyüme bekliyorduk. Kızıldeniz Akdeniz’de en hızlı büyüyen destinasyon. Mısır’ın kuzey sahilleri çok talep görüyor. Bu yıl da bölgeye gelecek turist sayısı ve turizm gelirinin 3’e katlanmasını bekliyoruz. En çok turist Avrupa’dan geliyor. Suudi Arabistan’dan gelen turist arttı. Bu yaz için beklentilerimiz de oldukça yüksek. Erken rezervasyon artışı var. Yeni charter operasyonları başlatıyoruz” diye konuştu.