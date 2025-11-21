TÜRSAB başkanlık yarışında Özsavaş ve Hacıalioğlu arasında güç birliği kararı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurul öncesinde, başkanlık yarışı yapan Aylin Özsavaş ve Mehmet Nezih Hacıalioğlu, güçlerini birleştirme kararı aldı. Pazar günü gerçekleştirilecek seçime Aylin Özsavaş'ın liderliğinde girme kararının açıklandığı basın toplantısında ilk sözü alan Mehmet Nezih Hacıalioğlu, TÜRSAB'da üyeyi merkeze alan, şeffaf ve adil bir yönetim vizyonunu hayata geçirmek için kurdukları güç birliğiyle, 22-23 Kasım'daki Genel Kurul'da yenilenmenin ve demokratik katılımın kapısını açacaklarını söyledi.

Hacıalioğlu, "Güç birliği kararı öncesinde uzun bir değerlendirme ve karşılıklı istişare süreci yaşadık. Sayın Aylin Özsavaş hanımefendi ile projelerimizi detaylarıyla karşılaştırdık ve gördük ki hedefimiz aynı. Üyeden kopuk, şeffaflıktan uzak ve kaynakları yanlış projelerle heba eden mevcut yapıya karşı TÜRSAB'ı adil, şeffaf ve üyeye dayalı bir yapıya taşımak" dedi.

"Birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz, birlikte güçleneceğiz"

Hacıalioğlu, Firuz Bağlıkaya yönetiminin yıllardır sürdürdüğü ayrıştırıcı ve kayıran yönetim anlayışının sektörde oluşturduğu tahribata dikkat çekerek, "Ortaya çıkan bu birliktelik, sadece iki adayın yan yana gelmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. TÜRSAB'ın yıllardır uzaklaştığı üyeyi merkeze alan güçlü bir yenilenme vizyonunun ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Aylin Özsavaş ile birlikte yeni yönetim vizyonunu dijital dönüşüm, hesap verebilirlik ve üyeyi karar süreçlerinin merkezine koymak üzerine kurduklarını belirten Hacıalioğlu, tüm üyeleri sandığa gitmeye davet etti. Hacıalioğlu, "Her oy, adaletin, şeffaflığın ve liyakatin önünü açacaktır. Seçim süreci, saygı, olgunluk ve mesleki dayanışma içinde geçmelidir. TÜRSAB'ın gerçek gücü, birliğinde, çeşitliliğinde ve ortak aklında saklıdır. Kararlılığımız net, vizyonumuz berrak, yolumuz aydınlıktır. Birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz, birlikte güçleneceğiz" diye konuştu.

"Güç birliğimiz sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

"TÜRSAB Güç Birliği" hareketinin Başkan Adayı Aylin Özsavaş ise Mehmet Nezih Hacıalioğlu ile yaptıkları ittifakın sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı. "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyorsunuz" diyerek sözlerine başlayan Özsavaş, yıllarını sektöre adamış bir isim olan Hacıalioğlu tarafından bu birlikteliğe davet edilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Sektörün sorunlarını en yakından yaşayan kesimin bizzat sahadaki acentaler olduğunu belirten Aylin Özsavaş, çözüm üretme iradesinin de yine sahadaki profesyonellerde bulunduğunu söyledi. Mevcut yönetimin 8 yıldır sektörün sıkıntılarını derinleştirdiğine vurgu yapan Özsavaş, "Kendi oluşturdukları sorunları çözmek için yeniden oy istiyorlar. Artık buna seyirci kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

"Üyeyi merkeze alan bir anlayışla hareket edeceğiz"

Turizmin temelinin barış, iletişim ve diyalog olduğunu vurgulayan Özsavaş, TÜRSAB'ın dar bir çevrenin etkisi altında eleştiriye kapalı şekilde yönetildiğini, üyeden uzaklaştığını belirterek, "Bu koltuklarda kişisel ikballeri için oturuyorlar" dedi. Güç birliğinin bu nedenle çok değerli olduğunu söyleyen Özsavaş, 30 yıllık yapının değişeceğini, üyeyi merkeze alan bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Özsavaş, TÜRSAB'ın teknolojik olarak çağın gerisinde kaldığını, Anadolu'daki birçok üyenin temel dijital imkânlardan mahrum olduğunu söyledi. Yeni dönemde tüm üyelerin teknolojiye erişeceğini, kurumun tüm imkânlarının adil bir şekilde kullanılacağını kaydeden Özsavaş, "Biz ayrıştırmayı değil birleştirmeyi seçtik. Tüm meslektaşlarımızı el ele vererek bu kurumu yeniden ayağa kaldırmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Değişim" söyleminin mevcut yönetim tarafından içi boşaltıldığını, artık bir dönüşüm değil bir çöküşe dönüştüğünü ifade eden Özsavaş, 24 Kasım sabahı TÜRSAB'ın yepyeni, çalışkan ve turizmi gerçek anlamda yaşayan bir ekiple güne başlayacağını söyledi. Turizmin kendileri için bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Özsavaş, "Bu mesleği çocuklarımıza gururla miras bırakacağımız bir yapıya kavuşturacağız" diyerek sözlerini tamamladı.