TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Eker: “Turizm, Bursa’da lokomotif sektör olarak ele alınmalı”

EKONOMİ (BURSA) - TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, Bursa’nın geleceğini şekillendirecek planlarda turizmin lokomotif bir sektör olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. “Bursa’nın sanayisi kadar turizmi de planlara dâhil edilmelidir” diyen Eker, kentin hem doğal hem de kültürel potansiyelinin doğru planlama ile dünya ölçeğinde bir destinasyona dönüşebileceğini belirtti. Eker, Bursa’nın ekonomik ve stratejik konumunun fuar ve kongre turizmi için büyük bir avantaj sunduğunu ifade ederek, 1/100.000 ölçekli planlarda büyük bir fuar alanı ve kongre merkezi için yer ayrılmasını önerdi, ayrıca sağlık ve termal turizmini geliştirecek bir “Sağlık Turizmi Köyü” projesinin de planlarda yer almasının gerekliliğine dikkat çekti. Bursa’nın uluslararası turizm pazarında büyüyebilmesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin elzem olduğunu belirten Eker, Bursa merkezinden Yalova üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na uzanacak hızlı tren hattının 1/100.000’lik planlara eklenmesini önerdi.

“Turizm çeşitliliği Bursa’yı markalaştıracak”

Turizmin farklı alanlarına yönelik planlamaların Bursa’yı dünya şehirleriyle rekabet edebilir hale getireceğini söyleyen Hasan Eker, “Bursa Spor Vadisi”, “Golf Alanı”, “Film ve Dizi Platosu”, “Curise Yat Limanı” ve “Tematik Eğlence Alanı” gibi projelerin hem iç turizmde hem de uluslararası düzeyde çekim gücü yaratacağını dile getirdi. Eker, diğer taraftan ayrıca Uluabat Gölü çevresinde balon turizmi, paraşüt ve rafting gibi doğa ve macera turizmine yönelik alanların oluşturulmasının kente yeni bir soluk getireceğini belirtti. Eker, Bursa’nın köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak adımların planlarda mutlaka yer alması gerektiğini söyleyerek, bu kapsamda, Kent Tarihi Müzesi, Bursa Anıtı, Kızık Köyleri Teleferik Projesi ve Uludağ trekking yolları gibi projelerin kentin turizm potansiyelini uluslararası boyuta taşıyacağını vurguladı.