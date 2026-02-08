Ultra lüks otellere rekor talep: Fiyatlar zirve yaptı

Dünyanın en pahalı otelleri, 2025’te rekor fiyatlarla hizmet verdi. Oksijen terapisi, ses banyoları ve ileri sağlık uygulamaları sunan ultra lüks tesisler, sektördeki genel yavaşlamaya rağmen yüksek talep gördü. CoStar verilerine göre, ultra lüks otellerin oda başına geliri (RevPAR) 2025’te yüzde 10,6 artarak, genel otel sektöründeki büyümenin üç katını aştı.

Aynı dönemde ultra lüks bir odanın ortalama gecelik fiyatı yüzde 8’in üzerinde artarak 1.245 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Doluluk oranları da yüzde 2,3 yükseldi. Veriler, pandemi sonrası fiyat artışlarının, en zengin müşterilerde “fiyat şoku” yaratmadığını ortaya koydu.

Borsalardaki yükselişten beslendiler

Otel işletmecileri, serveti yükselen yüksek gelir grubuna odaklanarak daha pahalı ama daha az sayıda müşteriyle çalışmayı tercih ediyor. Borsalardaki yükselişten beslenen bu kesimin, sağlık ve yaşam kalitesini artırdığı iddia edilen hizmetler için prim ödemeye istekli olduğu belirtiliyor.

Seyahat danışmanlığı şirketi PC Agency’nin CEO’su Paul Charles, “Pandemi öncesinde bu fiyatlar mümkün değildi. Ancak bugün bu müşteri grubu, ne pahasına olursa olsun ödemeye hazır görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Lüks kişisel ürün satışları 2025’te yüzde 2 düştü

Ultra lüks otellerin performansı, genel konaklama sektörü ve lüks tüketim pazarından ayrıştı. Danışmanlık şirketi Bain’e göre, lüks kişisel ürün satışları 2025’te yüzde 2 düşerek 358 milyar avroya geriledi. Buna karşılık, üst segment otellerde gelir artışı yüzde 2,1 ila 5,8 arasında gerçekleşirken, ekonomik ve orta segmentte düşüş yaşandı.

Bu ayrışma özellikle ABD’de belirginleşti. Analistler, hisse senedi gibi varlıklara sahip kesimlerin zenginleştiğini, düşük gelirli hanelerin ise alım gücünün zayıfladığını vurguluyor.

“Rahatlama odası” ve ileri cilt terapileri

Bvlgari Hotels & Resorts gibi markalar, fiyat artışlarını desteklemek için wellness yatırımlarını genişletiyor. Yeni otellerde hiperbarik oksijen terapisi, kuru flotasyon yatakları ve titreşimli ses yatakları gibi hizmetler sunuluyor.

Paris’teki Bvlgari Oteli’nin gecelik fiyatları 1.400 Euro'dan başlarken, başkanlık süiti yoğun dönemlerde 17 bin 500 Euro'ya kadar çıkıyor. Milano’da açılan The Carlton Milan ise titreşimli ses yataklarıyla donatılmış “rahatlama odası” ve ileri cilt terapileriyle dikkat çekiyor.

IHG’nin wellness odaklı markası Six Senses, Londra’da açacağı yeni otelinde magnezyum havuzu, elektromanyetik alan terapisi ve kırmızı ışık saunası gibi uygulamalar sunmayı planlıyor.

"Kusursuz hizmet dışında hiçbir şeye tolerans yok”

Analistler, fiyat artışlarının bir sınırı olabileceği uyarısında bulunuyor. HSBC’den Meredith Jensen, “Bu fiyat seviyelerinde kusursuz hizmet dışında hiçbir şeye tolerans yok” derken, Barclays’ten Brandt Montour ise yüksek ücretlerin zamanla “ilkesel bir sorun” haline gelebileceğini ifade ediyor.

Sektör temsilcileri ise lüksün artık yalnızca konaklama değil, “yenilenme ve yaşam kalitesine yatırım” olarak algılandığını savunuyor.