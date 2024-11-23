  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. Uludağ yoğun kar yağışıyla sezonu açıyor
Takip Et

Uludağ yoğun kar yağışıyla sezonu açıyor

Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Böyle giderse yarın parkurlarımız açık olacaktır. Sezonun erken açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uludağ yoğun kar yağışıyla sezonu açıyor
Takip Et

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

Uludağ'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağışın başladığı Oteller Bölgesi'nde kayak pistleri karla kaplandı. Bazı kişiler, güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 3, en düşük ise sıfırın altında 9 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Karayolları ekipleri ise Uludağ'a kesintisiz ulaşımı sağlamak için yollarda tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, öğleden sonra başlayan yağışın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Usta, yağışın yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Böyle giderse yarın parkurlarımız açık olacaktır. Sezonun erken açılacağını düşünüyoruz. Uludağ'ın beyaz örtüsü bizi mutlu ediyor. Her mevsim güzel ama kışın ayrı bir güzel." dedi.

Arkadaş grubuyla Uludağ'a gelen Hüseyin Esen de kar görmek için Uludağ'a çıktıklarını anlatarak, "Kar yağışının tadını çıkarıyoruz. Çok sevinçliyiz. İnşallah devamı da gelir. İnşallah bu yıl kar yağışına doyarız." diye konuştu.

Uludağ'da yağışın bu akşam ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA... İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdıSON DAKİKA... İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladıGündem
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı (23 Kasım 2024 hava durumu)Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı (23 Kasım 2024 hava durumu)Gündem
Kasesi 1000 TL'lik çorba sosyal medyada gündem oldu! Bakanlık inceleme başlattıKasesi 1000 TL'lik çorba sosyal medyada gündem oldu! Bakanlık inceleme başlattıEkonomi

 

Turizm
Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi
Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi
Turizme "Ara tatil" dopingi! Oteller doldu taştı
Turizme "Ara tatil" dopingi! Oteller doldu taştı
Aida Blu isimli dev kruvaziyer gemisi Marmaris'e demir attı
Aida Blu isimli dev kruvaziyer gemisi Marmaris'e demir attı
Uludağ'da turizmciler kayak sezonuna hazır
Uludağ'da turizmciler kayak sezonuna hazır
Kapadokya 10 ayda 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçiyi ağırladı
Kapadokya 10 ayda 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçiyi ağırladı
Rusya'da Türkiye'nin turizm destinasyonu tanıtıldı: "Hedef 6,7 milyon turist"
Rusya'da Türkiye'nin turizm destinasyonu tanıtıldı: "Hedef 6,7 milyon turist"