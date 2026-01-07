Uluslararası hotel ekipmanları fuarı açıldı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

ANFAŞ Fuar Merkezi ev sahipliğinde TT Global Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar kapılarını turizm profesyonellerine açtı. 40 ülkeden 850 ziyaretçinin de yer aldığı, Türkiye’nin en köklü ihtisas fuarına 230 firma ve bin 100’den fazla marka katılıyor.

Fuar, otel, restoran, kafe, zincir market ve catering profesyonellerine, misafir deneyimini oluşturan tüm unsurları aynı çatı altında keşfetme olanağı sunuyor. Endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine uzanan 360 derece kapsamlı ürün ve hizmet ekosistemi, dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, fuarların Türkiye turizmi ve ilişkili sektörler için stratejik bir platform oluşturduğunu söyledi. Arslan, ‘’Konaklama ve ağırlama ekipmanları ile gıda ve içecek sektörlerinin gelecek vizyonunu şekillendiren inovasyonlar, sürdürülebilirlik çözümleri ve teknoloji odaklı yeni iş modellerini turizm sektörüne de büyük katkı yapacak. Türkiye’nin küresel marka değerine katkı sağlayarak yeni yatırımların, ihracat bağlantılarının ve uluslararası iş birliklerinin önünü açmayı amaçlıyoruz’’ dedi.