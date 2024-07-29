UNESCO kenti Safranbolu yılın ilk 6 ayında ziyaretçi rekoru kırdı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Safranbolu yılın ilk 6 ayında ziyaretçi rekoru kırdı.

Toplamda 3 milyon 188 bin kişiyi ağırladı

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları ile ünlü tarihi ilçe Ramazan Bayramında 1 milyon 873 bin, Kurban Bayramında 1 milyon 225 bin, diğer aylarda da konaklamalı da 90 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 188 bin kişiyi ağırladı.

Tarihi ilçeyi en çok ziyaret eden ülkelerin başında Tayvan, Çin, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Almanya, Malezya, Singapur gibi ülkeler geliyor.

"Yıllık hedefe 6 ayda ulaştık"

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Bu 6 ay Ramazan ve Kurban Bayramlarını kapsadığı için aslında yıllık hedefimize biz altı ayda ulaşmış olduk. Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 1.5 milyon kişinin şehri ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nda da araç girişine baktığımızda 302 bin 789 gibi bir sayıya ulaşıyoruz. Dolayısıyla 2.5 milyon kişinin zaten sadece bayram döneminde şehrimizi ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Bunun için de günübirlik ve konaklamak üzere farklı tabii misafirlerimiz oldu” dedi.

"2024 yılını rekorla tamamlayacağız"

Urgancıoğlu, 6 aylık verilere bakıldığında yerli konaklamalı ziyaretçi sayısında yüzde 30, yabancıda ise yüzde 80 artış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tabii bizi mutlu ediyor. Çünkü sezonda yurtdışının iyi gitmesi ve Ege'deki bir takım otellerde yaşanan düşüşün şehrimizde artış şeklinde seyretmesi altı ayda bizi mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki son altı ayda da bu tip bir sayıyla gerçekten yıl sonunda Safranbolu için bir rekordan bahsederiz.”

Sonbahar da Safranbolu'nun çok yoğun tercih edildiği dönemler olduğunu kaydeden Urgancıoğlu, 2024 yılını rekorla tamamlayacaklarını ifade etti.