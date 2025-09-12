Uygun fiyat Türk turisti Mısır’a çekti

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Vizenin kaldırılmasıyla Türk tatilcilerin rotasına giren Mısır, hızla yükselen destinasyonlardan biri haline geldi. Bu yaz sosyal medyada yoğunlukla Yunanistan yerine Mısır’ı tatili paylaşımları dikkat çekerken, Türklerin Mısır talebi iki kat arttı. Mısır ve Türkiye arasında 2025’de yürürlüğe giren anlaşmayla iki ülke arasındaki uçak seferlerinin iki katına çıkması da ilgiyi destekliyor. Türk Hava Yolları ve Ajet, Mısır’ın beş şehrine haftada 71 frekansla uçarken, yaz aylarında bu sayı 80’e çıktı. Vize prosedürleriyle uğraşmak istemeyen tatilciler, kolay vize ya da vizesiz destinasyonları tercih ediyor. Tur operatörlerinin hazırladığı paket programların pratik ve uygun fiyatlı olması bu destinasyonu daha da cazip hale getiriyor. Türkiye dahil birçok ülke için kapıda vize uygulayan Mısır’a giriş artık son derece pratik. Tur operatörlerinin hazırladığı uygun fiyatlı paket programlar da Mısır’ı cazip kılıyor. Geçen yıl Mısır’a giden Türk turist sayısı yüzde 70 artarak 250 bine ulaştı. Bu yıl ise yüzde 30’luk bir artış daha bekleniyor.

Aynı paraya 4 gün Türkiye, 10 gün Sharm El Sheikh

Tatilsepeti verilerine göre tatil aramalarında Mısır, geçen yıla oranla yüzde 40 daha çok talep alıyor. Mısır Eylül, Ekim ayları için de tercih edilen rotaların başında. Çoğunlukla Türk yatırımcıların işlettiği 5 yıldızlı resortlarda dünyaca ünlü sanatçıların konserlerini de dinlemek mümkün. Mısır’da 4 gece 5 günlük bir seyahat 42 bin 858 TL’den başlıyor. 3 gece 4 günlük Kahire turlarının taban fiyatı ise uçak dahil 324 Euro.

Mısır’daki başlıca turistik merkezler fiyat-performans açısından Türkiye’ye göre daha avantajlı. Türkiye’de 4 yıldızlı otellerde gecelik fiyatlar ortalama 100-220 Euro arasında değişirken, Sharm El Sheikh’te benzer konfordaki otellerin fiyatları 90-130 Euro civarında. Antalya gibi bölgelerde benzer fiyatlara sadece 4 günlük tatil yapılabilirken, Sharm’da 10 güne kadar konaklamak mümkün. Bu da ekonomik tatil arayan turistlerin tercihlerini Mısır’a yöneltmesine yol açıyor.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, son dönemin trendinin Mısır tatili olduğunu ifade etti. Mısır’ın hem ucuzluğu hem de vize kolaylığı nedeniyle tercih sebebi olduğunu söyleyen Onaran, Mısır turlarına ilgi artıyor. Vize sorununun kalkmasıyla talep patlaması oldu. Bu yaz Mısır’a talep neredeyse yüzde 100 arttı” ifadelerini kullandı. Onaran, ayrıca, vizesiz destinasyonlara olan talebin, toplamın yüzde 60’ını geçtiğini ekledi.

Mısır, Türk yöneticilerle kaliteyi yakaladı

Mısır’daki turistik tesislerin yaklaşık yüzde 63’ünün Türk yöneticilerin kontrolünde olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başdanışmanı Hamit Kuk, Mısır’daki otel işletmelerine Türkiye’den yönetici transferleri yapıldığına dikkat çekerek, “Otel ve hizmet kalitesinde rakiplerimize uzun yıllar ciddi üstünlük sağlamıştık. Şimdi aynı hizmet kalitesini Mısır, Türk yöneticilerle yakalamaya başladı. Tesislerini de yeniliyorlar” dedi. Türk turizminin önündeki tehlikeye dikkat çeken Kuk, “Otelciler, ‘rakibimiz İspanya’ diyorlar ama gerçek tam tersi. İspanya Türkiye’yi rakip kabul etmiyor. Rakibimiz Mısır ve Yunanistan. Mısır hızlı geliyor. Hitap ettiğimiz müşteri kitlesi açısından bize çok yakın. Pazarda yüzde 30-40 bizden daha ucuz fiyatlarla karşımıza çıkıyorlar” diye konuştu.

■ Ruslar lüks otellere yöneldi

Rus turistler, Mısır’da lüks otellere yöneldi. Tur operatörlerine göre premium segmentte yüzde 15–30 arası büyüme yaşanıyor. Mısır, Türkiye ve BAE’ye kıyasla benzer kaliteyi yüzde 30’a kadar daha ucuz sunduğu için tercih ediliyor. ATOR’un açıklamalarına göre, kış sezonu için premium otellerde erken rezervasyonlarda yüzde 10–30 indirim sunuluyor; bazı tesislerde indirim yüzde 45’e kadar çıkıyor. Fun&Sun verilerine göre, Mısır’ın premium turizm pazarındaki payı son bir yılda ikiye katlandı.

■ Türk turistin kişi başı harcaması 940 $

Yurt dışına çıkan vatandaş sayısındaki artış görece sınırlı kalsa da, harcamalardaki güçlü yükseliş dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, 2023 yılının ilk yarısında yurt dışına çıkan vatandaş sayısı yaklaşık 4,95 milyon kişi oldu. 2024 yılının ilk yarısında yurt dışına seyahat eden vatandaş sayısı yaklaşık 5,41 milyon olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk yarısında ise yurt dışına çıkan vatandaş sayısı yaklaşık 5,54 milyon ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Kişi başı ortalama harcama 940 dolar ile 2024’ün ilk yarısındaki 693 doların yüzde 35 üzerinde gerçekleşti.