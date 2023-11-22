WTM turizm raporu: Türkiye, 2024'te Fransa'yı geçerek Avrupa ikincisi olacak

Turizmin 2023 yılı boyunca patlama yapmasıyla birlikte, Avrupa'nın ziyaretçi sayıları pandemi öncesi seviyelere ulaştı.

Dünya Seyahat Pazarı'nın (WTM) ekonomi şirketi Turizm Ekonomisi ile birlikte kısa süre önce yayınladığı Küresel Seyahat Raporu'na göre, Türkiye ziyaretçi sayısında şaşırtıcı bir artış yaşadı.

Rapora göre, Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceği tahmin ediliyor.

Avrupa'ya yapılan toplam ziyaret sayısı 2019'da 440 milyondan 2023'te 428 milyona düşerek yüzde 3 azaldı. Ancak Türkiye'de bu rakamlar yükselişte.

Ülke, 2019 yılına kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 73'lük bir artış kaydetti.

Böylece Türkiye, 2019'a göre sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 31 artış gösteren Avrupa'nın en büyük iki pazarı Fransa ve İspanya'dan daha iyi performans gösterdi.

Bölgenin 10. büyük pazarı olan Hırvatistan, 2023 yılında pandemi öncesi seviyelerin yüzde 51 üzerinde gerçekleşmesi beklenen bir diğer dikkat çekici performans sergileyen ülke oldu.

TL'deki değer kaybı önemli etkenlerden biri

2023 yılına Kahramanmaraş merkezli büyük ve yıkıcı deprem felaketiyle giren Türkiye, yaz ayları başında turizm açısından toparlanmakta zorlandı. Ancak ilerleyen aylarda ülkede turizm atağa geçti.

Rapora göre, Türkiye'nin bu kadar çok sayıda turist çekmesinin en başta gelen nedeni doğal güzelliği ve tarihi zenginliği olsa da, ekonomik açıdan cazip bir seçenek sunması çok önemli.

Özellikle Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, Türkiye'de tatil yapmayı birçok gezgin için daha uygun hale getiriyor.

Ayrıca Türkiye, Avrupa'da Rusya'dan uçuşların yasaklanmadığı tek ülke olarak bu ülkeden turistleri ağırlamaya devam etti.

2022'de Türkiye'yi yaklaşık 5 milyon Rus ziyaret etti. 2023'te bu sayının toplam 7 milyona çıkması bekleniyor.

WTM raporu'na göre turizm açısından en popüler Avrupa ülkesi İspanya, ikinci ülke ise Fransa oldu. Ancak rapor, Türkiye'nin cazibesinin 2024 yılında da devam edeceğini ve Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceğini öngörüyor.

WTM İspanya, Fransa ve Türkiye'de turizm açısından büyümenin devam edeceğini ve sırasıyla yüzde 74, 80 ve 72 oranında artacağı tahmininde bulunuyor.