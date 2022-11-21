Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 38 arttı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 arttı.

Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 oranında bir artış göstererek 4 milyon 803 bin 198 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin 176 bin 193'ünün (yüzde 3.67) günübirlikçi olduğu belirtildi.

Ocak-ekim döneminde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,14 (39.613.471) artış kaydetti.

Ekim ayında en çok yabancı ziyaretçi yine Rusya'dan geldi. Ülkeden Türkiye'ye 767 bin 814 ziyaretçi giriş yaptı. Rusya'yı 746 bin 192 ile Almanya, 388 bin 17 ile İngiltere takip etti. Komşu ülkeler Bulgaristan'dan aynı dönemde 326 bin 429, İran'dan 185 bin 945 ziyaretçi geldi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde:

1-Antalya %34,58 (1.661.003)

2-İstanbul %32,99 (1.584.692)

3-Edirne %9,10 (436.972)

4-Muğla %7,03 (337.805)

5-Artvin %3,74 (179.835)

Ocak-ekim en çok giriş yapılan sınır kapıları ise şöyle gerçekleşti:

1-İstanbul %33,76 (13.372.526)

2-Antalya %30,81 (12.204.275)

3-Edirne %9,98 (3.954.818)

4-Muğla %7,48 (2.963.357)

5-Artvin %3,55 (1.405.111)